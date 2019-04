Holnap műtik Saláta Kornélt

Hogyan sérült meg?

A Ferencváros elleni idegenbeli bajnoki 60. percében a kinyújtott jobb lábamra ráesett Varga Roland, a hazaiak szélsője. Nagy fájdalmat éreztem, nem tudtam folytatni a játékot. A meccs után a térdem nem volt bedagadva, és járni is tudtam, ezért nem gondoltam, hogy olyan nagy a baj. Mert amikor két évvel ezelőtt a bal térdemmel volt hasonló gondom, akkor az teljesen bedagadt, és nem bírtam lábra állni.

Mikor derült ki, hogy elülső keresztszalag-szakadása van?

Egy nappal a meccs után a Szombathelyen elvégzett mágneses rezonanciás vizsgálat kimutatta, hogy a jobb térdemben el van szakadva az első keresztszalag. Elkerülhetetlen a műtét, amelyre holnap délelőtt Peter Malinovský dunaszerdahelyi magánklinikáján kerül sor. Teljesen megbízom a szlovák válogatott korábbi orvosában, 2017-ben is ő operált, és remek munkát végzett.

Két éve hét hónapot hagyott ki, most milyen hosszú kényszerpihenőre számít?

Remélem, ezúttal rövidebb lesz, de nem akarom elsiettetni a visszatérést. Sok függ majd a megfelelő rehabilitációtól is. Harmincnégy éves vagyok, még legalább két esztendőt szeretnék az élvonalban tölteni.

Egy sérülés mindig rosszkor jön…

Most talán a legrosszabbkor jött a kényszerpihenő, hiszen gyorsan beilleszkedtem, és a csapat kezdett belelendülni. Úgy érzem, igazoltam az elvárásokat, nagyon sajnálom, hogy a bajnokság hajrájában nem tudok segíteni a fiúknak.

Miben különbözik a szlovák és a magyar bajnokság?

Nincs lényeges különbség a két pontvadászat között, de az NB I-ben a bírók jóval szigorúbbak a védőkkel szemben. Olyan belemenésekért, amelyeket a Fortuna Ligában le sem fújnak, itt már sárga lapokat osztogatnak. Meg kellett szoknom, hogy Magyarországon egyértelműen a csatárokat védik a játékvezetők.

Utólag nem bánja, hogy csak féléves szerződést kötött a Haladással?

Nem. Sajnos, a sérülésem miatt így alakult a helyzet, de a játékommal bizonyítottam, hogy megállom a helyem az OTP Ligában. Remélem, szeptemberre már harcképes leszek.

A Haladás vezetői már jelezték, hogy a következő szezonban is számítanak a játékára?

Mindenképpen jólesett, hogy sérülésem ellenére a szombathelyi vezérkar a továbbiakban is számol velem. Jól érzem magam a Haladásnál, szurkolok a csapatnak, hogy kivívja a bennmaradást, de ha kell, az NB II-ben is segítek az együttesnek.