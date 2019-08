Hazai zakóval esett ki a Fradi a BL-ből

A bemelegítés alatt csak néha-néha beinduló szurkolás a csapatok bevonulása alatt már egészen más szinten volt: az élőkép, a Fradi-induló és a himnusz eléneklése után a fehérbe öltözött hatalmas B-közép óriási hangorkánnal buzdította a kedvenceket, de a fekete vendégszektor is zúgott rendesen.

A pályán is bekezdtek a játékosok, Tokmac előtt már a 2. percben adódott egy kisebb lehetőség, majd a Dinamo szorította be a Fradit a saját tizenhatosa terűletére. A horvátok csak másodpercekre kölcsözték a labdát a hazaiaknak, ennek ellenére Tokmac lővése volt a legveszélyesebb egy kontra végén a 9. percben.

A zágrábiak fölénye és magasra tolt védekezése/letámadása a 17. percben meghozta eredményét, egy nem túl látványos támadás végén Ademi teljesen szabadon fordulhatott kapura nagyjából 11 méterről – 0:1.

A Dinamo-drukkerek meg is kezdték az ünneplést, immár fekete felsőjüktől megszabadulva. Tartaniuk sokáig nem is kellett mitől, a Fradi nagyjából a félidő közepére ébredt fel a kábulatból, akkor is inkább csak Tokmac ötleteiben és akarásában bízhattak a zöld-fehérek. A 34. percben Zubkov is felnőhetett volna mellé, de hosszúra sikerült a csele, így oda lett a gólhelyzet.

A ferencvárosiak egyre többet birtokolták a labdát, előrefele főleg beadásokkal próbálkoztak Lovrencsics révén. Igaz, a zágrábiak ezeknél elég bizonytalanok voltak, a nagyobb bajt többször azért úszták meg, mert a labdákat a hazaiak sem érték el. Sigér Dávid ráadásban eleresztett lövésénél pedig Livakovic kapus mentett nagyot.

A második félidő hidegzuhanyként kezdődőtt a zöld-fehérek számára, az első valamirevaló Dinamo-akció minden különősebb gond nélkül, szinte előre látható passzokkal ajtó-ablak ziccerig játszva gólt hozott – 0:2. Azaz a 46. perctől már három gólt kellett volna rúgnia az FTC-nek a továbbjutáshoz… A szétzuhanó IX. kerületiekre az 56. percben rászámolhattak volna, Olmo növelte a horvátok előnyét – 0:3.

Az állandó zágrábi dobszó mellett a Fradi-tábor is hallatta a hangját időnként, Tokmac a 65. percben majdnem góllal hálálta meg a biztatást, lövése nem sokkal ment el a hosszú sarok előtt. A kis lelkesedést azonban Civic lohasztotta le, aki egy fejpárban a karját is használta, második sárágájval pedig emberhátrányba (is) kerültek a ferencvárosiak.

A 79. percben Gojak adta meg a kegyelemdöfést – 0:4, miközben a zágrábiak a 89. percben büntetőt hibáztak... A zakó ellenére a hazai B-közép végig buzdította Dibuszékat.

A Ferencváros jövő héten csütörtökön az Európa-liga csoportkörébe jutásért játszik, valószínűleg a litván Suduva ellen, amely az első meccsen 2:1-re verte idegenben az izraeli Maccabi Tel-Avivot, a Fradi a visszavágón lesz pályaválasztó.