Győzelemmel búcsúzott a közönségtől a magyar női kézilabda-válogatott

A szlovén női válogatott először harcolta ki az olimpiai szereplés jogát, így ők is teljes gőzzel készülnek a párizsi játékokra. Dragan Adzsics vezetésével a németországi selejtezőben a házigazdáktól ugyan kikapott, de Montenegrót és Paraguayt legyőzte Szlovénia. A magyar csapat Debrecenben harcolt az ötkarikás kvótáért és a svédeket, a japánokat és az utolsó pillanatban beugró briteket is legyőzve jutott ki az olimpiára. A győri Audi Aréna kezdőkörében az „Irány Párizs” felirat emlékeztetett mindenkit, hogy két héten belül elkezdődnek a XXXIII. nyári olimpiai játékok.

A lelátók teljesen nem teltek meg a kezdésre, de a b-közép (HU Sector) gondoskodott a jó hangulatról. A mérkőzés első gólját Papp Nikoletta szerezte. Részben otthon érezhette magát a vendégek csapatkapitánya is, hiszen Ana Gros a Győri Audi ETO KC játékosa. Gyorsan állandósult a háromgólos magyar előny, a 12. perc elején azonban már 9:4 volt az állás. Kuczora büntetője után Győri-Lukács csent el egy labdát a középkezdésben figyelmetlen vendégektől és növelte ötre az előnyt. Fél perccel később egy lerohanás végén Füzi-Tóvizi is betalált, Adzsics pedig időt kért.

A következő gól is a magyaroké volt, majd Böde-Bíró védett és Svitek egy ziccert is mellé lőtt. A 15. percben pályára lépő Albek egy távoli bombával köszönt be. A Mosonmagyaróvár jobbátlövője Pappot váltotta, így továbbra sem cserélt támadás és védekezés között a magyar válogatott. Golovin Vlagyimir 13:5-nél kért időt a 16. percben. A szélsőket leszámítva szinte teljesen sort cserélt a magyar szövetségi kapitány. Pihenőt kapott Vámos, Füzi-Tóvizi és Kuczora is, és érkezett a pályára Pásztor, Debreczeni-Klivinyi és Vámos. Ez után védekezésben is volt változás, a jobbszélről gyorsan leérő Gőyi-Lukács pihent, Bordás pedig érkezett hármas védőbe Albek mellé. A balszélen maradt Szöllősi-Schatzl, a kapuban Böde-Bíró, aki egy hetes védésével fokozta teljesítményét. A játék képe jelentősen a cserék után sem változott, a félidőben 17:11 volt az állás.

A második játékrészt Ana Gros gólja nyitotta, majd Mavsar is betalált. Mivel öt perc alatt hazai gól nem született, Golovin időt kért. A kapuban már Szemerey Zsófi állt, aki be is mutatta első védését, majd vele szemben Gros kapufára lőtt egy hetest is, de a támadójáték továbbra is akadozott. A túloldalon Papp és Vámos is kapufát lőtt, majd a 38. perc végén Győri-Lukács tört meg a jeget, 18:14. A jobbszélső a következő támadásnál egy lövőcsellel vert át mindenkit és visszaállította az ötgólos különbséget.

Az 50. percben 23:19-nél kért időt a szlovén szövetségi kapitány. A végjátékra sikerült felzárkóznia Szlovéniának, két és fél perccel a vége előtt már csak kettővel vezettek Albekék. Az egyenlítés viszont nem volt benne a levegőben, hiszen az utolsó szlovén gól két másodperccel vége előtt született, a magyar válogatott 28:27-re nyert az olimpia előtti utolsó hazai felkészülési mérkőzésén.

A magyarok július 19-én Stuttgartban a németek ellen zárják az ötkarikás felkészülési meccsek sorát.

A mérkőzésen Klujber Katrin nem lépett pályára, ennek kisebb sérülés volt az oka. Golovin azonban a mix zónában elmondta, hogy elővigyázatosságból inkább nem akartak kockáztatni. Az FTC jobbátlövője az edzéssel sem állt le teljesen és szinte biztos, hogy hétfőn már teljes értékű munkát fog végezni.