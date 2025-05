Győri győzelmével bajnok a Ferencváros (GALÉRIA)

Miután a két tábor nem túl kedves hangnemben köszöntötte egymást, a helyi műsorközlő is belekezdett mondókájába.

A kezdőcsapatok bemutatása után a győriek részéről az utolsó név, a vezetőedző, Borbély Balázs kapta a legnagyobb tapsot a szurkolóktól.

A mérkőzés remek hangulatban kezdődött, a fradisták pirotechnikával is készültek a csapatok bevonulására. Az érdeklődés nagy volt, a szurkolók minden lehetőséget igyekeztek kihasználni, hogy láthassák a mérkőzést, így az ETO Park Hotel ablakainak feléből is a meccsét nézték. Minden bizonnyal a hazai szektorokban is számos ferencvárosi drukker foglalt helyet, még ha ez a törvényi háttér miatt nem lehetett volna lehetséges.

A 8. percben Bumba léc alá tartó lövését védte Dibusz. A hazai B-közép az élvonaltól búcsúzó Fehérvárnak is üzent néhány felirattal, kiemelve, hogy Borbély Balázs jobb edző, mint a Vidivel búcsúzó Tímár Krisztián.

A Ferencváros részéről Tóth Alex ugrathatta volna ki ziccerben Keitát, de rosszul passzolt a másik kapu előtt pedig Stefulj távoli lapos lövését fogta magabiztosan Dibusz. A játék leginkább a mezőnyben zajlott, de úgy tűnt inkább a hazaiak akarata érvényesül.

Fél óra játék után újra Bumba okozott veszélyt a vendégek kapuja előtt, de az alapvonaltól középre lőtt labdájára középen nem érkeztek időben a társak. Petráš kapuja előtt előbb Keita majd Joseph is jól indított és adott be, de itt sem voltak jó helyen a csapattársaik. Egy szöglet már megtalálta középen Szalai Gábort, de a fejese fölé szállt. A 41. percben Joseph lőtt éles szögből a tizenhatoson belül, de a labda a hosszú kapufán túl hagyta el a játékteret. A támadó nem sokkal később távolabbról is lőtt, így Petrášnak is beírhattak végre egy védést, még ha egy ifi kapus is könnyen fogta volna a labdát.

A félidő utolsó perceiben két szögletet is rúgott az FTC, ezekből nem jött a gól, de a másodikat követően Tóth harcosan tört be a tizenhatoson belülre, középre passzolt, ahol Szalai üresen érkezve lőtt a hálóba, 0:1. Petráš csak beleérni tudott az életerős lövésbe.

A félidőben a VIP-ben ülő győriek „megtaláltak” egy-egy fradistát. Szóvá tették, hogy kinek szurkolnak. De néhány keményebb mondat után egész baráti hangnemben folyt tovább a beszélgetés.

A szünet utáni első lövés a beszálló Ouroé volt, de Dibusz könnyen védett. Az 54. percben jobbról érkezett labda a győri tizenhatoson belülre, ahol Pesics készítette le azt Keitának. Az ő lövését még kiütötte Petráš, de Joseph ismétlésénél már tehetetlen volt, 0:2.

Mivel a Diósgyőr eközben vezetést szerzett a Felcsúton, nagyon közel került a címvédéshez a Fradi. Héba-hóba már hallatszott a „Bajnokcsapat!” felkiáltás is a ferencvárosi táborban.

Hiába a kétgólos hátrány, a győri tábor Borbély Balázst éltette. A dunaszerdahelyi tréner hármas cserével igyekezett változtatni a játék képén, míg Robbie Keane egyet változtatott.

A válogatott keretbe behívott Vitális távoli lövéssel próbálkozott, de a labda fölé szállt. Ouro próbálkozott legközelebb, de szabadrúgását kitolta a léc alól Dibusz. A 76. percben is közel volt a szépítés, de Heitor mellé fejelt egy sarokrúgás utáni beadát.

A 80. percben Ouro a rövidre lőtt egy szögletet, amit Krpic fejelt a kapu felé, Dibusz beleért, de csak a kapufára ütötte a labdát, ami onnan befelé pattant, 1:2.

Öt perccel a vége előtt Dibuszt kellett ápolni, de miután bekötötték a sebét folytatta a játékot. A végjátékban még megpróbált egyenlíteni az ETO, de csak szögletig jutottak.