Giro d'Italia – Pogacar hegyi befutós sikerével átvette a rózsaszín trikót, Valter az 55.

Vasárnap a San Francesco al Campo és Oropa közötti 161 kilométer és hegyi befutó várt a versenyzőkre. A Visma-Lease a Bike magyar versenyzője a szombati nyitónapon kilencedik lett, s amint a csapat egyik edzője, Marc Reef az M4 Sport helyszíni stábjának elmondta: Valter megmutatta, hogy nagyon jó erőben van, és ha az utolsó emelkedőn az élmezőnnyel tudott volna tartani, akár a szakaszgyőzelemért is harcban lehetett volna.

„Megmutatta, hogy Tadej Pogacarral és Jhonatan Narváezzel is tudja tartani a lépést a hegyen. Nagy dolgokra számíthatunk tőle ezen a Girón” – fogalmazott. Az MTI-nek küldött értékelésében Valter rámutatott: elvárások nélkül tekerhetett, nagyon erős lábai voltak és könnyedén ment át a hegyeken.

Erre a második szakaszon is szüksége volt, hiszen két harmadik kategóriás emelkedő után az első kategóriás Oropán zárult a táv, a 11,8 kilométer hosszú, 6,2 százalék átlagmeredekségű hegy a céltól öt kilométerre 15 százalékos meredekkel fogadta a kerékpárosokat. Valter csapattársa, a holland Robert Gesink nem volt ott a rajtnál: előző napi bukása nyomán a vizsgálatok kisebb törést állapítottak meg a kezében, így feladta a viadalt.

Nyitott pályakerékpáros velodromból rajtolt a mezőny, amelytől öt olasz szökevény tekert el négy percre. A hegyekhez közeledve volt egy kisebb bukás a mezőnyben, egy lassú kanyarban négyen kerültek az aszfaltra, köztük a Visma sprintere, a holland Olav Kooij, illetve a két évvel ezelőtti Tour de Hongrie győztese, az ír Eddie Dunbar, és vérző sérülésekkel bár, de mindketten folytatni tudták a viadalt. 43 kilométerrel a cél előtt Valter is bukott egy útszűkületnél, fájdalmas arccal visszaült a kerékpárjára, hogy az emelkedőn nagy tempóban haladó mezőny után induljon, majd sikerült is a felzárkózás a magyar bajnoknak. A legnagyobb esélyesnek tartott, a nyitóetapon harmadik szlovén Tadej Pogacar 12 kilométerrel a cél előtt első defektet kapott, majd alacsony tempónál el is dőlt, ám csapattársai segítségével gyorsan visszazárkózott a mezőny elejére.

Hat kilométer volt hátra, amikor gyorsított a tempón az UAE, s elkapta az utolsó szökevényt is, Valter ekkor már nem volt ott az élcsoportban. 4,4 kilométerrel a befutó előtt indult meg Pogacar, mindenkit leszakított, és bár üldözői idővel összeálltak egy nagyobb csoportba, nem volt esélyük a beérésére, 27 másodpercet kaptak tőle. Sikerével a szlovén kiválóság a Tour de France és a Vuelta a Espana után immár a Girón is rendelkezik szakaszsikerrel, ráadásul debütánsként ölthette magára a rózsaszín trikót.

Valter 6:54 perc hátránnyal az 55. helyen tekert célba, összesítésben 7:18 perc lemaradással a 43.