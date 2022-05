Giro d'Italia – Hindley másfél perces előnnyel átvette a vezetést, szóló szökés után Covié a királyetap

Szombaton a Belluno és Marmolada közötti 167 kilométer megtétele, három nehéz emelkedő – összesen 4490 méter szintkülönbség – várt a mezőnyre. Az első kategóriás San Pellegrino-hágó (1918 méter) után a Pordoi-hágó - 2239 méteres magasságával a Cima Coppi, azaz az idei Giro legmagasabb hágója - következett, a hegyi befutó pedig a Fedaia-hágón 2057 méteres magasságban volt.

Az esős, borongós időben kezdődő etap 15 fős szökésébe ezúttal nem került magyar bringás: Fetter Erik és Peák Barnabás a Pordoi-hágó mászásának kezdésekor már nem volt az esélyesek csoportjában, Valter Attila pedig – aki sikertelenül igyekezett bekerülni az elmenésbe - a hegyen maradt le.

A szökést öt percre engedték el, a Cima Coppit az ekkor már szólóban tekerő Covi vitte el a hazai közönég bíztatása mellett, miközben az emelkedő az élbolyt és az – összetettben egy perc lemaradással harmadik Mikel Landáért dolgozó – Bahrain Victorious vezette mezőnyt is jelentősen megrostálta.

Az utolsó, 14 kilométeres mászásnak Covi két perc feletti előnnyel vágott neki korábbi szökevénytársai előtt, akik között itt bomlott fel az egyetértés, a mezőny pedig hat perccel követte őt. Az üldözők közül a szlovén Domen Novak indult meg utána, ám nem tudta utolérni az 54 kilométert szólóban szökő Covit, a 23 éves olasz bringás pályafutása legnagyobb győzelmét aratta.

Az esélyesek csoportjában a 105. Giro d'Italia utolsó hegye indította meg a mozgolódásokat, az Ineos Grenadiers vette át a vezetést és növelte a tempót a rombolás érdekében. A rózsaszín trikós, olimpiai bajnok, 2019-es Giro-győztes Carapaz és legfőbb kihívója, a két éve második Hindley maradt itt versenyben, leszakadt a harmadik helyen álló spanyol Landa is. A szökésből visszamaradó német Lennard Kämna be tudott állni rövid időre Hindleynek, ez pedig elég volt ahhoz, hogy két kilométerrel a befutó előtt Carapaz megússzon. Hindley két esztendeje azonos időről várta a záró időfutamot, és végül így kapott ki Tao Geoghegan Harttól, ezúttal viszont elképesztő hegymenetének köszönhetően másfél percet adott az eddig a Girót rossz pillanat nélkül letudó, az utolsó három kilométerre viszont meglepetésre megrogyó Carapaznak, akit Landa is visszaelőzött.

A 3445,6 kilométer össztávú viadal – amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezték – vasárnap a 17,4 kilométer hosszú, 280 méter szintkülönbséget tartalmazó veronai időfutammal fejeződik be. Ezt Hindley 1:25 perces előnnyel várhatja, így bár rosszabb időfutammenőnek számít a 29. születésnapját épp vasárnap ünneplő ecuadori riválisánál, kiválóak az esélyei arra, hogy az olasz körverseny történetének első ausztrál győztese legyen.