Gelle és Botek között teljes az összhang

Bizakodhatnak a szlovákiai kajak-kenusok a jövő hétvégi belgrádi Európa-bajnokság előtt, a szegedi és a duisburgi Világkupák ugyanis igazolták jó formájukat.

Gelle Péter és Botek Ádám kajak párosa Duisburgban különösen jól szerepelt – ezer méteren ezüst-, ötszázon aranyérmet szereztek.

Az olimpiai ezüstérmes kajak négyes a vállsérülésből lábadozó Denis Myšák nélkül Szegeden Gelle, Vlček, Tarr, Linka összetételben szerepelt, Duisburgban Gelle helyett Zalka Csaba került a hajóba, és Vlček lett a vezérevezős. Szegeden a négyes nem került döntőbe, a B döntőben pedig megelőzte őket a másik szlovákiai hajó, Duisburgban viszont megváltozott összeállításban a 4. helyen végeztek.



A belgrádi kontinensviadalon is ez utóbbi összeállításban állnak majd rajthoz. „Szeretnénk ott is letesztelni ezt a négyest. Természetesen a helyezés is számít, de nem mérvadó” – mondta Likér Péter edző. Párosban is van esély jó eredményre.

Nagyon jónak mutatkozik a Gelle–Botek- és a Vlček–Zalka-kettős is, de annyira szoros az élmezőny, hogy a legkisebb hiba is egy érembe, vagy akár a döntős részvételbe is kerülhet – hangsúlyozta Likér.

Gelle és Botek a tavalyi račicei vb-n ezüstérmes lett ezer méteren, és az idei Világkupákon is bizonyították, hogy sikerük nem egyszeri fellángolás volt. „Már Szegeden is csak nagyon kevés hiányzott az éremhez, igazán kicsik voltak a különbségek – mondta lapunknak Gelle Péter. –

Éppen ezért Duisburgban mindenképpen be akartuk bizonyítani, hogy mi is az élmezőnyhöz tartozunk, és ez sikerült is. Az 500-on elért győzelmünk pedig annál értékesebb, mert egy iszonyúan fárasztó versenynap után voltunk, a péntek tényleg kizsigerelt minket, de szombaton mégis képesek voltunk kihozni magunkból a maximumot.”

Gelléék Duisburgban pénteken háromszor versenyeztek ezren, ezután pedig jött még egy 500 méteres előfutam is. A párkányi származású versenyző így nem igazán tudott erőt tartalékolni, bár a szegedi Világkupától eltérően Németországban a négyesben már nem kellett rajthoz állnia.

„Nem sokat edzettünk a négyessel, nem volt az igazi a szegedi szereplésünk. Nekem a fő cél a K2, és ha így marad a felállás, akkor nekem nem is kell semmi másra koncentrálnom” – magyarázta Gelle.

Komáromi társa, a 21 éves Botek Ádám pályafutása első Vk-érmeit szerezte Duisburgban. Bízik benne, hogy az Európa-bajnokságon is jól fog menni az egységnek: „Szeretnénk az első hatban végezni, és ha összejönne egy érem, az még jobb lenne. Persze a konkurencia nagyon erős, ránk is figyelnek, de hát ezen a szinten már mindenki figyel mindenkire.

A tapasztalt Gelle és a fiatal Botek remekül kiegészíti egymást a hajóban. „Nagyon jó az összhang, Ádám is nagyon akar, nyitott arra, hogy többfajta variációt is kipróbáljunk a versenyeken. Ezért még változhat a versenyzési stílusunk is, mert Ádám nagyon gyorsan fejlődik, és én is nyitott vagyok a változtatásokra” – mondta társáról a harminchárom esztendős Gelle.

A tokiói olimpiára a jövő évi szegedi világbajnokságon osztanak először kvótákat, ám az idei Eb-nek is lesz tétje, itt dől el ugyanis, ki indulhat a 2019-es európai játékokon Minszkben.