GALÉRIA: Újra győztes úton a DAC, Schäferék magabiztos sikert arattak a Pohronie otthonában

FK Pohronie–DAC 0:3 (0:2) Góllövők: Schäfer (15.), Dimun (39.), Sharani (81.) Sárga lap: Pajer, Blahút, Paluszek, Geri, Špiriak, ill. Dimun, Davis Játékvezető: Ziemba. POHRONIE: Hrdlička–Mazan, Paluszek, Cmovs, Záhumenský– Scislak, Blahút, Pajer (78. Adamec), Malle /89. Špiriak)–Badolo (60. Adler), Lačný DAC: Jedlička–Blackman, Brunetti, Beszkorovajnij, Davis–Schäfer, Dimun (78. Nebyla)–Ciganiks, Fábry (60. Njie)–Divkovic (90. Rymarenko), Nicolaescu (60. Sharani).

Lassú tempóban és helyzetek nélkül kezdődött a mérkőzés, egyik csapat sem tudott még csak kisebb helyzetet sem kialakítani. A 12. percben aztán Ciganiks ügyes csellel lerázta magáról védőjét, lövését Hrdlička védte, és a Pohronie hálóőrének a kipattanónál, Fábry lövésénél is résen kellett lennie.

A 15. percben előnybe került a DAC, Davis pontrúgása és Divkovic csúsztatása után Schäfert találta meg a labda, aki közelről a hálóba lőtt – 0:1.

A 23. percben egy Ciganiks–Nicolaescu akció végén Fábry került ígéretes helyzetbe, de nagyon pontatlanul célzott. A dunaszerdahelyi csapat játéka rendezettebbé vált a szerzett gól után, a hazaiak nem tudták veszélyeztetni Jedlička kapuját. A 34. percben Nicolaescu a múlt heti mérkőzéshez hasonlóan ismét óriási kapufát lőtt, a túloldalon egy perccel később a hazaiak végre felépítettek egy támadást, de a befejezésnél már pontatlanok voltak.

A 39. percben az elmúlt hetekhez képest szokatlanul nagy kedvvel játszó Divkovic is veszélyeztett dunaszerdahelyi részről, de lövésébe beleálltak. Az azt követő szögletnél borzasztóan mozdult ki a hazaiak kapusa, Hrdlička, Dimun pedig köszönte szépen, a hálóba bólintotta a labdát – 0:2. Szünet előtt még Divkovic növelhette volna három gólosra a DAC előnyét, de pontatlan volt.

Az erőtlen hazaiak szünet után szinte azonnal gólhelyzetbe kerültek, de Lačný lövésénél Jedlička jól zárta a szöget. Két perccel később Schäfer András is bemutatott egy szép egyéni akciót. A második félidőben élvezetesebbé vált a játék, nem csak a DAC alakított ki helyzeteket, de a hazaiak is kicsit összekapták magukat.

A 63. percben Schäfer egy újabb egyéni akció végén a földön maradt, ápolni is kellett, de folytatni tudta a játékot, aminek valószínűleg a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is nagyon örült. A lüktető játék a 60. perc után is kitartott . A 75. percben Lačný hozta gólhelyzetbe Mallét, aki mellé gurított, de ha pontosan céloz, sem ért volna a gól, mivel a VAR megerősítette, hogy Lačný lesen volt.

A mérkőzés végéhez közeledve a játékosok (elsősorban a hazaiak) egyre gyakrabban foglalkoztak a játékvezető ítéleteivel, mint a focival. A 81. percben Schäfer nagyszerű labdaszerzése és indítása után Sharani lendült meg, aki nem hibázott Hrdličkával szemben – 0:3, eldőlt a mérkőzés.

A DAC második győzelmét aratta az idei szezonban.