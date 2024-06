Foci-Eb: A 98. percben szerzett góllal jutottak tovább az olaszok, százszázalékosak a spanyolok

Az olaszoknak három, a horvátoknak egy pontjuk volt két forduló után, vagyis utóbbiaknak égető szükségük volt a pontokra, de előbbiek sem érezhették teljes biztonságban magukat az utolsó kört megelőzően. Mindez nem igazán látszott a játék képén az első félidőben, mert bár többet volt a labda a horvát csapatnál, pontatlan beadásai miatt csak kétszer tudott kapura lövéssel próbálkozni. Az olasz válogatott aktívabb volt, több veszélyes lehetőséget dolgozott ki, de látszott, hogy nem az első 45 percben szeretné eldönteni a rangadót.

A szünet után felpörgött a játék, mindkét együttes gólra törően futballozott, és bár Modric tizenegyesét nagy bravúrral kivédte Donnarumma, a horvátok csapatkapitánya egy perccel később javított. Ezzel ő lett az Európa-bajnokságok történetének legidősebb gólszerzője. A 38 éves és 289 napos Modric az osztrák Ivica Vastic korrekordját döntötte meg, aki 2008-ban 38 évesen és 257 naposan talált be a lengyelek hálójába.

A hetvenedik percben beállt Ivan Perisic, aki 134. válogatottságával utolérte a horvát rangsor második helyén Darijo Srnát, és már csak Luka Modric (178) előzi meg őket.

A folytatásban is remek iramú és eseménydús volt a játék, de olasz részről igazi gólveszélyt csak Bastoni szöglet utáni fejese rejtett magában, egészen a 98. percig, amikor Calafiori előretörése és remek passza után Zaccagni egyenlített.

A két csapat 11. egymás elleni mérkőzésén egy 1942-es olasz siker és három horvát győzelem mellett hetedszer született döntetlen.

A biztos továbbjutás tudatában Luis de la Fuente spanyol szövetségi kapitány alaposan felforgatta együttesét, és tíz helyen is változtatott a korábbi kezdőcsapaton. A szakvezető még kapusposzton is cserélt: Unai Simón helyett David Raya állt a gólvonalra. A világ- és Európa-bajnok Jesus Navas pedig rekordot döntött, mivel 38 évesen és 216 naposan ő let minden idők legidősebb spanyol játékosa, aki világversenyen szerepel.

Az albánok annak a tudatában léptek pályára Düsseldorfban, hogy csak győzelem esetén marad esélyük a továbbjutásra. Ehhez képest nagy spanyol mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés, a lendületesen letámadó ibériaiak már a 13. percben előnyben voltak. A brazil Sylvinho tanítványai a folytatásban is alig jutottak el a spanyol kapuig, Rayának a 44. percben akadt először komoly feladata.

Térfélcsere után Joselu szépségdíjas lövése épphogy elkerülte a kaput, de a La Roja ezt követően nem erőltette a támadásokat, az albán próbálkozásokból pedig többnyire hiányzott az átütőerő. A balkáni együttes a hajrában mindent egy lapra feltéve rohamozott, de a vereséget nem tudta elkerülni, és végül egy ponttal, csoportnegyedikként búcsúzott második világversenyétől.