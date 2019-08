Ernesto Valverde karaktere tökéletesen visszaköszön a Barcelona játékában

Már a bajnoki rajt is vegyesre sikerült, pedig a BL-ről álmodik a klub.

Az első fordulóban elszenvedett vereség ellenére idén is a Barcelona a spanyol bajnokság legnagyobb esélyese – ez azonban a közvetlen riválisok kritikája, és nem a katalánok érdeme. Lionel Messi ugyanis egymaga képtelen ellensúlyozni, hogy most már harmadik éve az az Ernesto Valverde a csapat vezetőedzője, aki kétszer is ötösre vizsgázott a futball alapjaiból a legfontosabb pillanatban. A Barcelona otthon továbbra is kimagaslik a mezőnyből, Spanyolország határain túl viszont nem tud felnőni a hírnevéhez. Lássuk a klub legnagyobb problémáit.

Valverde 2017-ben a káosz közepette vette át a Barcelona irányítását. Neymar elment, a klub akkori legdrágább igazolása, Ousmané Dembélé 52 perc játék után hónapokra lesérült, Luis Suárez képtelen volt gólt szerezni, Messi szerződéshosszabbítása csak lógott a levegőben, Gerard Piqué Spanyolország első számú közellensége volt, a Josep María Bartomeu vezette elnökség ellen bizalmatlansági kampány indult, Katarral megszűnt a szponzori megállapodás, Katalóniában pedig szinte polgárháború zajlott a függetlenségi törekvések miatt. A csapat ennek ellenére sorra nyerte a meccseket, és egészen az utolsó előtti fordulóig veretlen volt a bajnokságban. Nem játszott jól, szórakoztatóan és látványosan pedig pláne nem, de nyert. „És egy valami biztos – mondta Valverde. – A győzelemért nem fogok elnézést kérni.” Ez a kijelentés még akár meg is állhatná a helyét, ha Valverde túlzott pragmatizmusa nem szabna folyamatosan gátat a nemzetközi eredményeknek – mert Barcelonában abban mérik a sikert, és nem a sorozatban nyert bajnoki címekben.



Mutasd az edzőt, megmondom, ki vagy

Jonathan Wilson a Futballforradalmak című könyvében arról ír, hogy a labdarúgás három komponensből áll. Az első az akarat, szív, motiváció, ami nélkül nem is érdemes felmenni a pályára, hiszen a futball alapja a törekvés. Aki nem igyekszik, az alulmarad. A második a fizikum, hiszen e komponens nélkül a törekvés csak bárgyú szédelgés csupán. A harmadik pedig a megfelelő taktika kiválasztása, amely a játékstíluson és a felálláson alapszik. Nos, a legutóbbi két Bajnokok Ligája-szezonban a Barcelona mindhárom komponensben csődöt mondott: 2018-ban az AS Roma, tavaly pedig a Liverpool állt fel háromgólos hátrányból, és ütötte ki a katalán csapatot a sorozatból.

Valverdét ki lehet venni a középmezőnyből, de a középmezőnyt nem lehet kivenni Valverdéből. A spanyol sajtó szerint a kudarcokért kizárólag őt terheli a felelősség, mivel nem tudja fejben beélesíteni a csapatot a kulcspillanatokra, ráadásul, amikor ott a baj élőben a pályán, képtelen bármit is tenni ellene. A testbeszéde pedig egyenesen gyengeséget sugároz: ahelyett, hogy beleállna a szituációkba, és a tartásával erőt közvetítene, gyakran leguggol, hogy minél kisebbnek mutassa magát. Valverde karaktere pedig visszaköszön a csapaton is: a Barcelona jelenleg csak nevében tartozik Európa óriásai közé, valójában egy életlen kés a fiókban.

A katalánok körülményesen, pontatlanul, ötlettelenül fociznak, és kizárólag Messi egyéni villanásaiban bíznak – és amíg Valverde az edző, ez aligha fog megváltozni, hiszen Antoine Griezmann és Frenkie de Jong érkezése ellenére ugyanaz a játék jellemezte a Barcelonát a felkészülési időszakban, és a Bilbao elleni 1–0-s vereséggel zárult bajnokin az első fordulóban. „Ha védekezésben nálam a labda, többen idegesek lesznek, és odakiáltanak nekem, hogy rúgjam el. De sokszor jobb az, ha ellenállok a letámadásnak, és inkább megjátszom. És ha magamnak területet tudok nyitni, akkor azzal a támadókon is csökkentem a nyomást. A Barcelona DNS-e nagyon hasonló az Ajaxéhoz. Azt gondolom, hogy tartozunk a szurkolóknak annyival, hogy szép játékkal nyerünk trófeákat. Hiszek abban, hogy ha e két csapat játékosa vagy, akkor Cruyff szellemiségében kell játszanod. Gyönyörű focit kell játszanunk, mert ez a klub identitásának a része” – jelölte ki a követendő utat a 21 éves De Jong.

Messi kiáll a La Masía mellett A sérült argentin klasszis a Real Betis 5–2-es legyőzése után lement az öltözőbe, ahol külön gratulált a csapat két saját nevelésű játékosának, a gólszerző Carlos Péreznek és a klub történetének második legfiatalabb bajnoki debütánsának, a 16 évesen bemutatkozó guineai-spanyol Ansu Fatinak, akinek a kései időpont és a kora miatt a szülők írásos engedélyére volt szüksége, hogy pályára léphessen. „Nagyszerű meccs mindenkitől, megszereztük az első három pontunkat a bajnokságban. Nagyon örülök a srácoknak a La Masíáról, akiknek valóra vált az álmuk és hivatalos meccset játszhattak a Camp Nouban” – írta Messi az Instagramján.

Évek óta kifacsartak a játékosok

A Bilbao elleni vereség után Piqué arról beszélt, hogy a baszkok fizikálisan elnyomták őket. Ezzel pedig elérkeztünk Valverde másik nagy hiányosságához: hogy képtelen rotálni a keretet. Bár néhány felkészülési meccs és egy bajnoki után olcsó kifogás a fizikai állapotra fogni egy vereséget, de a számok is alátámasztják, hogy 2017 augusztusa óta a Barcelona mezőnyjátékosai játszották a legtöbb percet az öt topbajnokságban. Az első nyolc helyen ugyanis hat (!) Barcelona-játékos szerepel: Piqué 9004, Jordi Alba 8691, Suárez 8609, Sergio Busquets 8571, Iván Rakitic 8548, Messi pedig 8457 percet töltött a pályán az elmúlt két évben. A Barcelona 2017-ben és 2018-ban – tehát a Valverde-érában – összesen 460 millió eurót költött új játékosokra, de közülük csak kevesen kaptak lehetőséget a bizonyításra, többüket ráadásul Valverde teljesen leépítette. A legjobb példa erre Philippe Coutinho, akiért 135 milliót fizettek, de Valverde alatt teljesen elveszítette az önbizalmát, és idén nyáron kölcsönbe a Bayern Münchenhez távozott.



Be lehet írni az ötöst az orvosi stábnak

Messi augusztus elején tért vissza a nyári szabadságából, de rögtön az első edzésen megsérült. Az argentin klasszisnak a vádlijában húzódott meg egy ín, ami miatt ki kellett hagynia a csapat amerikai edzőtáborát, valamint a Bilbao és a Real Betis elleni bajnokit. A San Mamésben ráadásul Suárez és Dembélé is összeszedett egy kisebb sérülést: Suárezt a 37. percben kellett lecserélni vádlifájdalmak miatt, míg Dembélé ugyan végigjátszotta a találkozót, de később kiderült, hogy a bal combhajlítóizma megsérült, és öt hétig partvonalon kívülre kényszerül.

A francia roppant balszerencsés, amióta a Barcelonához igazolt: nem elég, hogy meg kell birkóznia a 105 millió eurós vételára generálta nyomással, de szinte egy hónapot sem tud végigjátszani egyhuzamban egészségesen. Dembélé két év alatt negyedszer sérült meg ugyanazon a testrészén, és már összesen 228 napot hagyott ki, azaz a Barcelona 122 meccséből 68-szor nem tudott a csapat rendelkezésére állni. Ha ez nem lenne elég, továbbra is fegyelmi gondokkal küszködik a még mindig csak 22 éves támadó, a legújabb hírek szerint például hiába volt a Bilbao elleni meccs másnap reggelén orvosi vizsgálatra rendelve, nem jelent meg, és hétfőig teljesen eltűnt a radarról. „Ousmané rendes srác, de az életét nem irányítja. A nagybátyjával és a legjobb barátjával él együtt, akik soha nem szólnak rá semmiért. Soha nem láttam alkoholt a házban, de Ousmané nem tartja tiszteletben a kötelező pihenőidőt. Nem professzionálisak a körülmények körülötte” – mondta Mickael Naya, Dembélé exszakácsa.

Még mindig lezáratlan a Neymar-akta

Már csak napok vannak hátra a nyári átigazolási időszakból, de Neymar sorsa még mindig nem dőlt el. A brazil leigazolása kapcsán csak kevés konkrétumot lehet tudni, de az biztos, hogy a játékos szabadulni akar Párizsból. Guillem Balague, a spanyol újságírás egyik legelismertebb alakja szerint a Barcelona már meg is tette a hivatalos ajánlatát, ami egy kölcsönszerződésről, és egy jövő nyáron esedékes 170 millió eurós kötelező opcióról szólt. A két klub szívbéli baráti kapcsolatát ismerve nem csoda, hogy a Paris Saint-Germain nem bólintott rá az ajánlatra, éppen ezért a katalánok azt szeretnék, hogy Neymar álljon ki a nyilvánosság elé, és tegye közhírré a távozási szándékát. Ebből egyelőre annyi valósult meg, hogy Neymar egyik ismerőse kirakott egy képet a közösségi média felületére, amelyen az egész baráti társaság – Neymart is beleértve – a 2014/2015-ös idényben nyert három trófeát ünnepli. Mindenestere az, hogy a vezetőség nem tud az asztalra csapni, és hagyja, hogy most már évek óta szórakozzon vele egy katari pénzből felpumpált klub, azt sugallja, hogy a Barcelona elveszítette a tekintélyét az átigazolási piacon.



A Neymar-saga

Azt, hogy a brazil Neymar nem érzi jól magát Párizsban, régóta lehetett tudni – a futballista sokkal inkább botrányaival került az újságokba, miközben egyik sérülésből a másikba esett, a pályán nyújtott teljesítményéről vajmi keveset lehetett elmondani, a PSG-nek pedig még a triplázás sem jött össze hazai pályán.

Július elejére-közepére aztán gyakorlatilag hivatalossá vált a Barcelona iránti vágyódása, mikor Neymar visszatért Európába, mivel egyéb kötelezettségei miatt Brazíliában maradt a Copa América döntőjét követően, így társaihoz képest csak egy héttel később kezdte meg a felkészülést.

A brazil klasszis első napján találkozott Leonardóval, a PSG sportigazgatójával, hogy megvitassák a jövővel kapcsolatos szándékaikat. A Sky Sports szerint a megbeszélésen hiába próbálták meggyőzni Neymart a maradásról, ő elmondta, távozni akar a párizsi klubtól, ám nem árulta el, melyik csapathoz.

A történet ezt követően is a pályán kívül folytatódott. Elsősorban azért, mert Neymar klubváltásához előbb meg kellett várni a bíróság ítéletét Najila Trindade modell állítólagos megerőszakolásának ügyében. Flavia Merlini és Estefania Paulin augusztus elején aztán bejelentették, hogy egyetértenek az ügyben lefolytatott rendőrségi vizsgálat eredményével, és nem emelnek vádat Neymarral szemben, majd Ana Paula Vieira de Moraes bíró az ügy lezárásáról szóló végzést adott ki. Közölték: azért döntöttek így, mert a vádló nem szolgáltatott olyan bizonyítékokat, amelyek alátámasztották volna Neymar erőszakos cselekedetét.

A Paris Saint-Germain 27 éves támadója végig tagadta az ellene felhozott vádakat, miszerint leitatta és megerőszakolta a brazil modellt. Neymar elmondta: párizsi együttlétük „kölcsönös megállapodás” alapján történt, majd ártatlansága bizonyítására nyilvánosságra hozta azokat az üzeneteket, amelyeket az Instagramon váltott a vádlóval. Miután utóbbival megsértette a nő privát szféráját, abban az ügyben egyébként még tovább nyomoz a Rio de Janeiró-i rendőrség.

Nem ez az egyetlen bírósági ügy, Neymarnak ismét a bíróságon lesz jelenése, az ESPN információi szerint ugyanis megint beperelték, méghozzá az a férfi, akit még áprilisban, a PSG–Rennes kupadöntő után megütött – a brazil játékost akkor a tettéért három mérkőzésről el is tiltották. Philippe Ohayon, a drukker ügyvédje a L›Équipe-nek elmondta, ügyfele azt követően döntött a per mellett, hogy találkoztak Neymar képviselőivel, ám a feleknek nem sikerült megállapodniuk.

Neymar nélkül indul a Ligue 1

Közben elrajtolt a francia bajnokság, és bár Neymar nem volt ott a pályán, ismét róla szóltak a hírek. A Nimes elleni találkozó eleje kevésbé a bajnoki címvédő játékáról szólt, inkább arról, hogy a PSG drukkerei különféle transzparensekkel és a legkevésbé sem szalonképes rigmusokkal üzentek a klubtól két év után elvágyódó Neymarnak, akinek az édesanyja bizonyára sokat csuklott ezen a vasárnap este, miközben maga a játékos keretben sem volt – sérülése (?) miatt.

A káoszba forduló helyzetet kihasználva robbantott a Real Madrid is. „A Real Madridnál eközben rájöttek, hogy az angol piac lezárult, így Paul Pogba helyett Florentino Pérez foga újabban Neymarra fáj” – írta a Marca. A királyiak első embere nem sajnálná a pénzt a lap szerint, és akár évi 40 millió eurós fizetést is kifizetne a 27 éves támadónak. „Hivatalos ajánlatot még nem tettek a blancók, de az egyeztetések már zajlanak” – erősítette meg a másik madridi lap, az As.

Szintén az As írta, hogy Neymar valójában sosem csukta be az ajtót a Real Madrid előtt, míg a Barcelona eddig csak puhatolózott a párizsiaknál, de konkrét kapcsolatfelvételre nem került sor. Kapóra jöhet a madridiaknak, hogy a PSG-elnök Nasszer al-Kelaifi Barcelonával való viszonya nem rózsás, a párizsiak vezetője a hírek szerint nem szívesen adná el sztárját a katalánoknak.

A PSG-nek állítólag azért is fontos lenne Neymar játékjogának értékesítése, mert az ezért kapott pénzből, a pénzügyi fair play áthágása nélkül tudnának akár két újabb sztárjátékost is szerződtetni. Talán ennek érdekében történt, hogy a Sport információi szerint a francia klub hajlandó „mindössze” 180 millió euróért elengedni Neymart, azonban játékoscseréről hallani sem akarnak a PSG-nél, kizárólag a korábban említett összeg kifizetése után tárgyalnak a kérőkkel.

Augusztus 13-án aztán szinte minden, sporttal foglalkozó spanyol portálon megjelent a hír: Éric Abidalt, az FC Barcelona sportigazgatóját kollégáival együtt a Párizsba tartó repülőgépen látták. Egybehangzó sajtóértesülések megerősítik azt, amire mindannyian gondolhatunk: a katalánok képviselői a PSG-vel tárgyaltak Neymar esetleges átigazolásáról.

A RAC1 nevű katalán rádió értesülései szerint Abidal, Javier Bordas és André Cury azért találkozott Leonardóval, a PSG sportigazgatójával, hogy megkezdje a tárgyalásokat Neymar átigazolásával kapcsolatosan. A katalán Sport először azt írta, ez még csak a kezdet – végleges megállapodás nem várható az első körös egyeztetések után, csupán tapogatóznak a felek. Nem sokkal később már arról számolt be a lap, hogy Leonardo azt az utasítást kapta, hogy minél előbb zárja le a Neymar-ügyet, így akár még a játékospiac zárásáig sor kerülhet az ügylet véglegesítésére.



Helyettest akar a PSG

Angol lapértesülések szerint Wilfried Zahát szemelte ki a francia Paris Saint-Germain arra az esetre, ha Neymar valóban távozik a klubtól. A Mirror úgy tudja, 100 millió fontot sem sajnálna a Ligue 1 címvédője a 26 éves szélsőként és csatárként is bevethető futballistáért.

Thomas Tuchel, a PSG vezetőedzője néhány napja jelentette ki, bár nem tartja kizártnak, hogy a botrányosra sikerült nyári szünet után Neymar távozzon a klubtól, mindez csak abban az esetben lehetséges, ha megfelelő helyettes érkezik a brazil helyére.

Nemcsak angol, hanem olasz kérő is megjelent a piacon. Arról már júliusban pletykáltak, hogy a brazil szélső édesapja többször is Torinóban járt a nyáron, s ott a Juventus illetékeseivel találkozott fia esetleges klubváltását pedzegetve. Konkrétum azonban azóta sem történt az ügyben. Egészen mostanáig! Augusztus 20-án a spanyol As meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt állította, hogy Fabio Paratici, a Juventus sportigazgatója elkezdte az egyeztetéseket a PSG-vel Neymar kivásárlásáról. A lap úgy tudja, az ajánlat Paulo Dybaláról, valamint 100 millió euróról szól.

Spanyolországban, Olaszországban és Franciaországban a klubok szeptember 2-ig igazolhatnak játékosokat, így egy dolog egészen biztos a kusza történetben: hamarosan véget ér.