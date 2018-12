Élen a lévai hokicsapat

A lévai HK a II. szlovák hokiliga A csoportjának listavezetője. Az eddig lejátszott tizenkét fordulóban csupán a nyitraiak és a puhóiak ellen botlottak, ám így is kétpontos előnnyel várják a Senica elleni szombati megmérettetést.

„Elsődleges célunk a rájátszás felsőházába való bekerülés. Itt majd az A és a B csoport négy–négy legeredményesebb csapata méri össze tudását. A győztes a következő idényben az I. ligában szerez indulási jogot. Megteszünk minden tőlünk telhetőt a végső siker érdekében. Jégpályánk palánkját és a cserepadokat is felújítottuk a közelmúltban, így tökéletesen teljesítjük a megszabott feltételeket” – fogalmazott Jaroslav Matejov vezetőedző.



A keretet menet közben új játékosokkal töltötték fel. Először a Dávid König, Lukáš König, Erik Šramaty csatártrió érkezett Nyitrából, akiket a tizenkilenc esztendős kapus Matej Gajan, Martin Lukačovič és Filip Klema követett Besztercebányáról, valamint Nagyszombatból. Friss igazolásnak számít Tomáš Chrenko és Dušan Mila, annak idején mindketten Nyitrán kezdték bontogatni szárnyaikat. Pillanatnyilag huszonnégy hokis áll a szakvezetés rendelkezésére.



„Sokszor bosszantó hibákat észlelek a védekezésünkben. Az egyszerű megoldások helyett inkább a bonyolultabbakat alkalmazzuk. És a gólszerzés sincs mindig rendben. Hiába játszunk fölényben, nemegyszer nehezen találunk csak be az ellenfél kapujába. Hiányosságainkat mihamarabb fel kell számolnunk, hogy eredményesek lehessünk” – szögezte le Jaroslav Matejov, aki hajdanán a lévai HK csapatkapitányi karszalagját is viselte.



A városban nagy az érdeklődés a hoki iránt, nem egy meccsre több mint ötszázan is kilátogatnak. A Szlovák Jégkorongszövetség nem véletlenül rendezte a Garam menti településen az U15-ös korosztályos válogatott edzőtáborozását. A helyi tinédzserek közül Drapák, Doboš, Kasala, Adámik, Ešek és Ördögh is meghívást kapott. Minden bizonynyal eljön az idő, amikor a felnőttek között is bizonyíthatnak.