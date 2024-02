Döntetlenezett a DAC Zólyombrézón, az utolsó fordulóban kell kiharcolnia a felsőházi szereplést

A DAC abban a tudatban érkezett Zólyombrézóra, hogy egy győzelemmel bebiztosíthatta helyét a felsőházi rájátszásban. A hazaiak is hasonlóról álmodoztak, bár az ő helyzetük egy fokkal komplikáltabb volt.

A zólyombrézói klub többféle akciót hirdetett, például a regisztrált labdarúgók és a hazai mezben érkezők ingyen mehettek be a stadionba, de az eső miatt alig volt több néző a szokásosnál a romantikus hangulatú arénában.

Minden tekintetben kiegyenlített játékot hozott az első félóra. Mindkét fél óvatosan játszott, kevés rizikót vállalt, az első kapura lövésre is 28 percet kellett várni. Az említett helyzet után elkezdett dominánsabb lenni a hazai csapat, amely a gólhoz is közel járt, Assinor centikkel fejelt mellé. A DAC első ízben a 43. percben, egy szöglet utáni variáció végén találta el a kaput. A jobbára eseménytelen első félidő és pár kirívóan gyenge teljesítmény hatására Xisco Munoz két helyen is változtatott a szünetben, Koné és Dolcek helyett Barisic és Yapi érkezett a pályára.

A második félidő elején azonnal veszélyesebbé vált a DAC játéka, Vitális Milán remek egyéni megoldás után nagyon kevéssel tévesztett célt. Maga a mérkőzés is felélénkült, a túloldalon egy megpattanó lövés jelentett veszélyt. Ezzel együtt a lelátón is rákapcsoltak a szurkolók, a hazai kemény mag részéről több ízben futotta egy adag magyarozásra is.

A lendület megmaradt, de a komoly helyzetek száma nem gyarapodott tovább, a 70. perc után a szélső pozícióba feljebb lépő Andzouana veszélyeztetett kétszer dunaszerdahelyi részről. Az utolsó tíz percbe lépve úgy tűnt, hogy megintcsak nem fog senki túl nagy rizikót vállalni azért, hogy megnyerje a meccset, és ez nem tett jót a színvonalnak. A hazaiaknál hős lehetett volna a frissen pályára lépő Galčík, akinek próbálkozását az utolsó pillanatban blokkolta a DAC védelme. A mérkőzést végül a sérülést szenvedett Popovics ápolása közepette fújta le Kráľovič játékvezető, maradt a gól nélküli döntetlen.

Az egy ponttal mindkét csapat egy lépéssel közelebb került a felsőházi rájátszáshoz az alapaszakasz utolsó fordulója előtt.