Döntetlen Pozsonyban, nem bírt egymással a Slovan és a Lille (FOTÓK)

A második játékrészben csak hét percig tartott ez az állapot, ekkor a vendégek rákapcsoltak és egy Gomez–Yazici összjáték végén előbbi a hálóba lőtt, 0:1.

A gól után nyeregben maradtak a franciák, előbb Borjannak kellett nyújtózva védenie, majd Yazici lőtt egy lesgólt. A hazai feltámadás első jele a 63. percben mutatkozott, amikor Marcelli lapos lövése csak centikkel gurult a hosszú sarok mellé. Egy perccel később Strelec már tizenegyest harcolt ki, az egyértelműnek tűnő büntetőt Bogár játékvezető azonnal befújta, de a hosszas VAR-vizsgálat végül lest állapított meg, így nem rúghattak tizenegyest a hazaiak. A hazai B-közép magyargyalázásba kezdett a vizsgálat során (a bi maďara do hlavy – üsd a magyar fejbe), miközben a VAR-szobában nem is magyar, hanem a lengyel Piotr Lasyk tevékenykedett...

Folytatódott a Slovan aktivitása, a 73. percben Strelec egyedül a kapussal szemben kudarcot vallott. A 81. percben Csavrics már nem, aki Zmrhal visszatett labdáját vágta közelről a hálóba, 1:1.

Ezután csak Borjannak volt köszönhető, hogy nem jött azonnal a hideg zuhany és az 1:2. Az utolsó percekben a Lille volt az aktívabb, de komolyabb helyzethez nem jutott. A döntetlennel a franciák megőrizték csoportelsőségüket, a Slovan második.