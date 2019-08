Bundesliga: meglepheti a Leipzig a német gigászokat

A németországi és a külföldi sportlapok egyöntetűen azt taglalták a Bundesliga múlt hétvégi rajtja előtt, vajon a Bayern München képes lesz-e sorozatban nyolcadik alkalommal is megszerezni a bajnoki címet vagy a Borussia Dortmund az előző idény szorongatása után végre letaszítja a trónról a bajorokat. Közben sokan megfeledkeznek arról, hogy az ígéretes kerettel rendelkező RB Leipzig végre egyesült napjaink legreménytelibb fiatal edzőjével, és bizony Julian Nagelsmann képes lehet arra, hogy borsot törjön a gigászok orra alá. De haladjunk sorjában!

A Bayern München az átigazolási időszak hajrájában azért csak odatette még magát. A címvédő elveszítette Mats Hummelst, Rafinhát, James Rodríguezt, Franck Ribéryt és Arjen Robbent, helyükre sokáig csak a két francia védő, Benjamin Pavard és Lucas Hernández érkezett. A múlt héten aztán a bajorok bejelentették, hogy sikerült kölcsönvenni az Intertől Ivan Perisicet, aki ugyan nem képvisel olyan sebességet, mint Kingsley Coman vagy a sokáig biztos befutónk tűnő liverpooli Leroy Sané, de a rutinja és a játékintelligenciája komoly érték lehet.

Vasárnap aztán aláírt egy újabb francia, a Mönchengladbach U20-as válogatott középpályása, Michaël Cuisance, aki az előző szezonban 11 bajnokin kapott lehetőséget a Bundesligában. „Óriási potenciál rejlik benne, nálunk megkapja a lehetőséget arra, hogy továbbfejlődjön. Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon boldogok leszünk vele” – nyilatkozta Hasan Salihamidzic sportigazgató. És még nincs vége, lapzártánkkor már Münchenben volt orvosi vizsgálaton a Barcelona brazil válogatott támadó középpályása, Philippe Coutinho, aki a szezon végéig – vételi opcióval – kölcsönbe került a németekhez.

Amíg a Bayern kicsit döcögősen kezdte az idényt, hiszen az első fordulóban 2–2-es döntetlent ért el hazai pályán a Herthával, addig a rivális Dortmund kiütötte az Augsburgot. Ugyan a vendégek már az első percben vezetést szeeztek, és még az 50. percben is csak 1–1 volt az eredmény, a tavalyi ezüstérmes végül Paco Alcácer duplájával 5–1-re győzött. „A második félidőben nagyon jó volt látni, ahogy ritmust váltottunk, és nagyobb tempóra kapcsoltunk. De azért még akad néhány dolog, amelyen dolgoznunk kell. Az a lényeg, hogy minden nap javuljunk, és a játékosaim mind egyénileg, mind csapatban fejlődjenek” – nyilatkozta Lucien Favre edző.

A csapat a nyáron elvesztette Christian Pulisicet, ám több mint 120 millió dollárt költött játékosvásárlásra, így megszerezte többek között Julian Brandtot, Thorgan Hazard-t, Nico Schulzot és Mats Hummelst.

Az RB Leipzig lehet a meglepetésfaktor

A két nagyágyú mellett az RB Leipzig okozhat meglepetést, legalábbis úgy érezzük, hogy Julian Nagelsmann edzővel szintet léphet a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is soraiban tudó keletnémet klub. A bronzérmes mindent elkövetett, hogy a nyáron csak erősödjön, kulcsemberei közül senki sem távozott, Brumáért ugyan fizetett 15 millió eurót a PSV Eindhoven, de a portugál válogatott balszélső az előző szezonban csupán 14 bajnokin játszott, ebből nyolcszor csereként lépett pályára.

52 milliót azért sikerült elkölteni, ebből 18 milliót Ademola Lookmanért fizettek az Evertonnak, a szélső nem ismeretlen, hiszen másfél éve 11 meccs erejéig már szerepelt kölcsönben a lipcseieknél. A PSG középpályása, Christopher Nkunku 13, a salzburgi Hannes Wolf 12, míg a brazil balbekk, Luan Candido 8 millióba került. A legnagyobb bravúr mégis az volt, hogy Timo Wernert, Yussuf Poulsent és Emil Forsberget sikerült megtartani. A szezonkezdet tökéletesre sikerült, az újonc Union Berlint idegenben tömte ki 4–0-ra a Leipzig.

2017-es kinevezésekor a Bundesliga történetének legfiatalabb edzője volt Julian Nagelsmann, aki kisebbfajta csodát tett hoffenheimi munkája során. Csapatát 2016–17-ben a 4., Bajnokok Ligáját érő helyre vezette, egy évvel később pedig bronzérmet nyert. Nem véletlen, hogy a Leipzig lecsapott rá, a felek 2018. június 21-én be is jelentették az idei klubváltás tényét. Pedig Nagelsmannt több európai nagycsapat is hívta, a hírek szerint a Real Madrid volt a legkitartóbb – mindhiába.

„Ha a karrierem jól megy, akkor a jövőben is eljutok egy ilyen klub kispadjára. Ha a Real Madrid mellett döntöttem volna, akkor a csúcson lennék egyből. De én szeretnék egy kicsit hosszabb ideig mászni. A jelenlegi világ problémája az, hogy sok ember a legnagyobb házat és a legdrágább autót akarja. Nekem nem kell ez az út” – magyarázta, hogy miért nem fogadta el a Real Madrid ajánlatát.

Hogy mire lehet képes Lipcsében? Az biztos, hogy a taktikája mindig a bátor és inspiratív futballra épült, mindig hangsúlyozta, kötelessége attraktív futballt játszatnia csapataival. Így volt Hoffenheimben, és így lesz egy Lipcsében is – az első forduló mindenesetre éppen ezt támasztotta alá. Érdekes kérdés lesz a taktikai felállás is, hiszen Nagelsmann a 3–5–2-es rendszert favorizálta előző klubjában, míg új csapata a múltban leginkább a 4–4–2-ben volt a legeredményesebb. A Berlin ellen előbbit lehetett felfedezni, amely felállásban Werner és Poulsen volt a két csatár.

A Bayern bemutatta Coutinhót A Bayern München hivatalosan is bemutatta az FC Barcelonától egy évre kölcsönvett Philippe Coutinhót. A brazil labdarúgó játékjogáért sajtóhírek szerint 20 millió eurót fizetett ki a bajor klub a 2019–2020-as idényre, jövő nyáron pedig további 120 millióért ki is vásárolhatja a katalánoktól. Utóbbit a Barcelona honlapja megerősítette. „Számomra ez a váltás új kihívást jelent egy új országban, Európa egyik legjobb klubjában. Alig várom már az első mérkőzésem. Akár a Bayern, én is rendkívül ambiciózus vagyok, és hiszek abban, hogy az új csapattársaimmal együtt képesek leszünk elérni a kitűzött célokat” – idézi Coutinhót a Bayern hivatalos honlapja.

Karl-Heinz Rummenigge, a Bayern vezérigazgatója elmondta, hosszú ideje dolgoztak az egyezségen. „Philippe az a játékos, aki a kreativitásával azonnal a támadójátékunk egyik erőssége lehet” – tette hozzá a CEO. Coutinho a 10-es mezt kapta a Bayernnél, amit legutóbb Arjen Robben viselt, előtte meg olyan klasszisok, mint Roy Makaay, Lothar Matthäus, Stefan Effenberg vagy még korábban Uli Hoeness. A 2018 januárjában Barcelonába érkező brazil játékos nem alkotott maradandót a katalánoknál, ezért hosszú ideje téma volt a nemzetközi sajtóban a klubváltása. A legtöbb hír eleinte arról szólt, hogy a katalánok a PSG-hez cserélnék a Neymar-ügylet keretében, ám a pénteki hírek szerint Coutinho erre nemet mondott, ezután került képbe a Bayern München. A brazil játékos 76 tétmeccsen 21 gólt szerzett és 11 gólpasszt osztott ki Barca-mezben, kétszer volt spanyol bajnok és egyszer Spanyol-Kupa-győztes.



Rajt hét új edzővel A 2019–2020-as idényt hét csapat is új edzővel kezdte meg. Arról már írtunk, hogy az RB Leipzignél Julian Nagelsmann, a Mönchengladbachnál Marco Rose, a Herthánál pedig Ante Covic ült le a kispadra. De váltott a Köln is, amely a regenbsburgi Achim Beierlorzert választotta, a Wolfsburg az osztrák ezüstérmes LASK-tól csábította el Oliver Glasnert, míg a Schalke lecsapott az angol Huddersfield Townnal csodát tevő David Wagnerre. A Hoffenheim vezetősége biztosra ment, és arra az Alfred Schreuderre bízta a csapatot, aki 2015 és 2017 között Nagelsmann segítője volt a klubnál, 2018–2019-ben pedig az Ajaxnál Erik ten Hag munkáját segítette.



Szalai, Bénes és a többiek Amint arról fentebb már írtunk, Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig 4–0-s idegenbeli sikerrel kezdte meg a 2019–2020-as idényt a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A magyar válogatott kapus 100. alkalommal lépett pályára a Bundesligában és a 32. bajnokiját hozta le kapott gól nélkül. Rajtuk kívül még ott van a mezőnyben Szalai Ádám, a Hoffenheim csatára, akit a nyáron hírbe hoztak a török Trabzonsporral és a Besiktassal is, Sallai Roland a Freiburgban, míg Dárdai Palkó a Herthában vár játéklehetőségre. Ami a szlovákokat illeti: Ondrej Duda és Peter Pekarík a Herthában léphet pályára, a doborgazi származású Bénes László nyáron visszatért a Kieltől a Mönchengladbachhoz, ahol az első meccset végig is játszotta.



Kiütéses lipcsei siker Gulácsi 100. meccsén Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig 4–0-s idegenbeli sikerrel kezdte meg a 2019–2020-as idényt a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A lipcseiek áldozata a története első Bundesliga-mérkőzését játszó Union Berlin volt. Gulácsi 100. alkalommal lépett pályára a német élvonalban, és a 32. bajnokiját hozta le kapott gól nélkül. Gulácsi Péter a Bundesligában tehát századossá lépett elő, a magyar kapus 2015-ös klubváltása óta – a másodosztályban lejátszott mérkőzéseket is beszámítva – 114 bajnokin szerepelt az RB Leipzigben, minden tétmérkőzést tekintve pedig már 135-nél jár. A lipcsei alakulat másik magyar válogatott játékosa, Willi Orbán csapatkapitányként futballozta végig a kilencven percet.

Bosz és Rose sikerében bízva

Az éremért folytatott harcba még a Leverkusen és a Mönchengladbach is beleszólhat. A Bayer ugyan elveszítette a Dortmundhoz távozott Julian Brandtot, de érkezett két hoffenhemi középpályás, Kerem Demirbay (32 millió euró) és Nadiem Amiri (9 millió euró), a PSG támadó középpályása, Moussa Diaby (15 millió euró), valamint az Ajax balhátvédje, Daley Sinkgraven (5 millió euró).

Peter Bosz január óta nagyszerű csapatot rakott össze, amely támadó futballjával sok borsot törhet a riválisok orra alá.

A Mönchengladbach Josip Drmic (Norwich City), Michaël Cuisance (Bayern München) és Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) nélkül, de Breel Embolóval (Schalke, 10 millió euró), Stefan Lainerrel (Salzburg, 12,5 millió euró) és Marcus Thurammal (Guingamp, 9 millió euró), no meg a salzburgi edző Marco Roséval megerősödve vágott neki az idénynek.

A 42 éves edző két osztrák aranyéremmel a tarsolyában érkezett, és ismerve a képességeit alkalmas lehet arra, hogy a fiatal keretből kihozza a legjobbat. A feladata kimondva-kimondatlanul az első négybe kerülés és a BL-szereplés kivívása, ehhez egy Schalke elleni 0–0 társult a nyitófordulóban.



Pénz állt a házhoz Berlinben

Az elmúlt években mindig külön fejezetet szenteltünk a Herthának, amely Dárdai Pál miatt különösen érdekes volt a számunkra. A magyar szakember Dárdai 2015 februárjában vette át az irányítást, és idén április közepén derült ki, hogy az idény végén távozik.

A klub vezetése nem is titkolta, hogy tárgyalt a portugál André Villas-Boassal és az amerikai David Wagnerrel, végül mégis házon belül oldotta meg a kérdést: az utód a 43 éves horvát Ante Covic lett, aki 1996 és 2000 között a Hertha első csapatában 74, 2003 és 2010 között a klub második csapatában 161 mérkőzésen lépett pályára, az elmúlt években pedig utóbbinál dolgozott edzőként.

„A Hertha sosem csak egy munkahely volt számomra, nekem ez a klub a szenvedélyem. Igazi csapatjátékos vagyok, aki sokra tartja a kemény munkát, szerintem csak így lehet fokozatosan fejlődni” – nyilatkozta.

És még szerencséje is volt: amíg Dárdai az elmúlt három szezonban összesen 35 millió euróért vehetett játékost, addig neki már most nyáron a rendelkezésére állt 32 millió euró. Így aztán a Watford kongói–belga jobbszélsője, Dodi Lukebakio húszmillióért váltott klubot, de jött két fiatal tehetség, a 22 éves középpályás, Eduard Löwen (Nürnberg, 7 millió) és a 18 éves középcsatár, Deishawn Redan (Chelsea, 3 millió) is. Plusz kölcsönbe érkezett kétmillióért Marko Grujics, a Liverpool szerb középpályása.

Hogy miért a hirtelen költekezés? Nos, június végén új befektető érkezett, a német vállalkozó, Lars Windhorst úgy döntött, 250 millió eurót tesz a klubba, az összeg felét már idén a vezetés rendelkezésére bocsátotta. Ezzel a befektető 37,5 százalékos részesedést szerzett a Tennor nevű befektetési cégén keresztül, majd jövőre további 12,4 százalék kerül a tulajdonába, így összességében 49,9 százalék lesz az övé. A terve az, hogy a Herthából igazi nagyvárosi csapatot csináljon, Michael Preetz menedzser pedig már arról álmodik, hogy a klub előbb-utóbb harcban lesz a nemzetközi kupaszereplésért. Azért, amit egyébként Dárdaival is sikerült elérni 2016-ban, majd 2017-ben.

Covic mellett az döntött állítólag, hogy elődjéhez hasonlóan az utánpótlásból jött, képes kezelni a tehetségeket, és ha az új igazolásokat sikerül integrálnia a csapatba, akkor (a rutinos klasszisokkal, Vedad Ibisevicccsel és Salomon Kalouval együtt) a Hertha előtt szép jövő áll. A játékfilozófiája a támadófutball: feljebb tolt védelemmel a labdaszerzés erőltetése, és az abból való gyors támadásokra való átállás. A Hertha vezetése azt reméli, hogy Covic új lendületet ad, erre nagyszerű példa volt a Bayern elleni 2–2-es nyitány idegenben, hiszen a berliniek az elmúlt 15 évben másodszor tudtak pontot szerezni Münchenben.