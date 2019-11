Bénes bokája rosszul néz ki, nem jöhet a válogatottba

A doborgazi származású középpályás a Bundesliga éllovasának alapemberévé vált, a 11 mérkőzésből 10-en pályára lépett, összesen négy gólpasszt adott. Egyet éppen vasárnap a brémaiak ellen, akiket a Mönchengladbach 3:1-re győzött le, és Bénes az első gól előtt ívelte szabadrúgásból Bensebaini fejére a labdát.

Az 59. percben azonban véget ért Bénes számára a mérkőzés, aki egy kemény rúgást kapott a bokájára. „Nuri Sahin éppen az ideget találta el Laci lábában, ezért volt annyira megijedve, mert nem érezte a lábát” – nyilatkozta anémet sajtónak Max Eberl klubmenedzser.

Pavel Hapal, a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a horvátok és az azerbajdzsániak elleni Eb-selejtező előtti kerethirdetésen még arról beszélt, nagyon örül neki, hogy Bénesből a német bajnokság listavezetőjének kulcsembere lett. A nemzeti csapat hétfői gyülekezőjén azonban Bénes nem volt ott.

„Laci nem utazott el Németországból, és sajnos nem is fog. A klub orvosa és a mi orvosaink közösen úgy értékelték ki, hogy egyik meccsen sem tudna játszani – ismertette a helyzetet Hapal. – Nincs törése vagy szalagszakadása, de nagyon be van dagadva és nagyon fáj a bokája. Ő maga sem gondolja, hogy tudna játszani. Vasárnap még rá sem tudott lépni a lábára, és a fotók alapján is nagyon rosszul néz ki a bokája, duzzadt és teljesen bekékült.”

Bénes helyére a Bresciában játszó Nikolas Špalekot nevezte Hapal.

A szlovákoknak az utolsó két mérkőzés előtt a saját kezükben van a sorsuk, de a biztos Eb-részvételhez mind a két selejtezőjüket meg kell nyerniük. Még a horvátok sem biztos továbbjutók, ezért ők sem engedhetik ki a szombati, rijekai összecsapást.

„A horvátok lesznek az esélyesek, elvégre vb-ezüstérmesek, de azt hihették, hogy az utolsó meccs előtt már biztos lesz az Eb-részvételük. Valószínűleg ezért is választották Rijekát a meccs helyszínéül, ahol kisebb kapacitású a stadion. Ehhez képest még négy csapatnak van esélye a továbbjutásra – mutatott rá Hapal. – De miért ne okozhatnánk meglepetést? A futball tele van meglepetéssel.”

A két csapat nagyszombati mérkőzésén a horvátok nagyon sima, 4:0-s győzelmet arattak, a szlovákokat pedig joggal kritizálták a gyenge teljesítményük miatt. A szövetségi kapitány azonban nem akarja felemlegetni ezt a találkozót a védenceinek.

„A horvátok elleni hazai meccset nem elemeztük, és nem is szeretnénk. Mindenki tudja, akár a pályán volt, akár nem, hogy nagyon gyenge meccset játszottunk, aminek nem szabad megismétlődnie” – szögezte le Hapal.