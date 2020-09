Az eddigi legnehezebb próba vár a DAC-ra

A szezon eddigi legfontosabb mérkőzése vár Bernd Storck csapatára Ausztriában. A LASK Linz az osztrák bajnokság legutóbbi kiírásának negyedik helyezettje, de érdemes tudni róla, hogy a koronavírus-járvány okozta kényszerszünet előtt még hat pont előnnyel vezette az osztrák Bundesligát. Ezután fotók szivárogtak ki arról, hogy a csapat a szabályok ellenére is csoportosan edzett, így négy pont levonással sújtották őket, és még az is felmerült, hogy visszasorolják őket a másodosztályba. Az újraindulás után a Linz nem tudta elkapni a fonalat, és végül a negyedik helyig zuhant a tabellán.



Az egyszeres osztrák bajnok tavaly alanyi jogon Európa-liga-főtáblás volt. A csoportjából elsőként jutott tovább, a 16 közé jutásért a Club Brugge-t is kiejtette, majd a nyolcaddöntőben a Manchester United jelentette számára a végállomást. Az idei EL-be a DAC elleni mérkőzéssel kapcsolódik be. A mértékadó transfermarkt.de 31 millió euróra becsüli a LASK összértékét, szemben a DAC 9 milliójával. A keret legértékesebb játékosa Alexander Schlager, az osztrák válogatott kapusa. A csapatot a francia Valerien Ismäel vezeti, aki 2005 és 2007 között a Bayern Münchenben játszott.

Bernd Storck, a DAC mestere minden olyan játékosára számíthat a LASK ellen, aki a hétvégi, Senica elleni győztes bajnokin szerepelt. A vasárnapi mérkőzésen kisebb meglepetést okozott a német szakember azzal, hogy ismét a legerősebb kezdőjét küldte pályára, holott a játékosok többsége három nappal korábban százhúsz percet játszott a Jablonec ellen.



Az Európa-ligában a DAC első alkalommal jutott be a harmadik fordulóba, tavaly és tavalyelőtt egyaránt a második körben esett ki a Peter Hyballa vezette csapat. Idén az izlandi Hafnarfjördurt és a cseh Jablonecet is nem kiemelt csapatként ütötte ki a DAC, amely mára – a Slovan finnországi blamája után – a Fortuna Liga egyetlen állva maradt képviselője a nemzetközi kupaporondon.



„Szeretnénk tovább álmodni. Nagyon jó csapat a LASK, messzire jutott tavaly az EL-ben, és jól kezdte a bajnokságot is. Tisztában vagyunk vele, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, a LASK magasan letámadó focit játszik. Azt mondtam a csapatomnak, hogy élvezzék a játékot. Mi itt csak nyerhetünk, a futballban minden lehetséges. Intenzíven készültünk a mérkőzésre, és mindent megteszünk, hogy eljussunk a következő szintreˮ – mondta Bernd Storck a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.



Továbbjutás esetén a DAC bejut a playoff-körbe, ahol a Sporting–Aberdeen mérkőzés győztesével (szintén idegenben) csaphat össze az Európa-liga csoportköréért. A mérkőzés játékvezetője a francia Bisard lesz, és az STV 2 élőben közvetíti.

(lz, dac1904.sk)