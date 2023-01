Australian Open – Szabalenka a női bajnok

A világranglistán 5. Szabalenka csütörtökön már a negyedik Grand Slam-elődöntőjében lépett pályára, de csak először nyert a lengyel Magda Linette-et búcsúztatva, így pályafutása első GS-fináléjában szerepelt. A 24 éves játékos az idén diadalmaskodott az adelaide-i felvezető tornán, 10-0-s győzelmi mérleggel büszkélkedhetett úgy, hogy ebben az évben még nem bukott szettet. A 2021-ben párosban Australian Open-győztes fehérorosz teniszező lehetett az első GS-bajnok, aki semleges színekben ér fel a csúcsra, miután a WTA az ukrajnai háború miatt kitiltotta az orosz és fehérorosz jelképeket a viadalokról.

A 23 éves Ribakinát csak a 22. helyen emelték ki az ausztrál szervezők, ami annak tudható be, hogy tavaly a wimbledoni diadalával nem lépett feljebb a WTA-rangsorban. A londoni trófea mellé ugyanis a szokásos 2000 helyett egyetlen ranglistapontot sem kapott, mivel a házigazdák – szintén az ukrajnai háború miatt – nem engedték elindulni az orosz és fehérorosz teniszezőket, s erre válaszul az ATP és a WTA közölte, hogy nem ad pontokat a füves pályás GS-verseny után. A 2018-ban oroszból kazahhá lett Ribakina volt Jennifer Capriati 2001-es menetelése óta az első, aki három korábbi GS-bajnokot búcsúztatva jutott be a fináléba, ugyanis az elmúlt napokban Iga Swiateket, Viktoria Azarenkát és Jelena Ostapenkót is legyőzte.

Arina Szjarhejevna Szabalenka és Jelena Andrejevna Ribakina előzőleg négyszer találkozott, ebből három tétmérkőzés volt, és mindhármat a minszki játékos nyerte. Legutóbb decemberben egy dubaji bemutató tornán futottak össze, s akkor a kazah teniszező bizonyult jobbnak. Érdekes, hogy valamennyi összecsapásuk háromszettes volt.

Az már a finálé előtt biztos volt, hogy Szabalenka hétfőn feljön a WTA-rangsor második helyére, Ribakina pedig top 10-es játékosnak mondhatja majd magát.

A szombati csata a várakozásoknak megfelelően hatalmas ütésekkel és rövid labdamenetekkel indult, igazolva azt, hogy mindketten a legkeményebben ütő játékosok közé tartoznak a női mezőnyben. Szabalenka tenyeresei minden bizonnyal a férfiaknál is megállnák a helyüket, míg Ribakina nem egyszer 190 kilométer/órás sebességgel adogatott. Utóbbi kezdett nyugodtabban, és 3:1-re elhúzott, majd remek szervák után, 4:3-nál váratlanul „visszaadta” a bréket. A mindent vagy semmit-alapon ütő Szabalenka 4:4-nél ismét elvesztette az adogatását, és moszkvai születésű riválisa 35 perc elteltével szettelőnybe került.

A folytatásban Ribakina esett vissza, miközben a fehérorosz stabilizálta a játékát, 3:1-re meglépett, 5:2-nél fogadóként még elszalasztott két játszmalabdát, ám ezután egy második szervából ütött ásszal hozta a szettet.

Az utolsó felvonásban 3:3 után az ekkorra 45 nyerő ütésnél járó Szabalenkáé lett az első brék, aki 5:3-nál már a mérkőzésért fogadott. A kazahot ekkor megmentették az adogatásai, majd a fehérorosz teniszező negyedik meccslabdáját értékesítve kiszerválta a 2 óra 28 perces találkozót.

Az első Grand Slam-trófeáját megszerző Szabalenka pályafutása 12. serlege, a Daphne Akhurst Trófea mellé 2,98 millió ausztrál dollárt (759 millió forint) kapott.