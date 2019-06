A végső megoldás: Sarri

Sarri karrierje során eddig összesen egy trófeát nyert, az idei Európa-ligát a Chelsea-vel. Ő váltja azt a Massimiliano Allegrit, aki az elmúlt 5 évben ötször nyerte meg az olasz bajnokságot, négyszer az Olasz Kupát, 2-szer az Olasz Szuperkupát és kétszer Bajnokok Ligája-döntőbe vezette a Juventust. Így nem csoda, hogy az olasz csapat szurkolói jelenleg – hogy komoly eufemizmussal éljünk – nem rajongnak az új edzőért. A hozzá nem értését pedig különböző, az igazán bagatell dolgoktól kezdve a tényleg releváns indokokkal próbálják alátámasztani. Nézzük is sorban ezeket.

Cigi van, stílus nincs

Az igazán elvakult Sarri-gyűlölők már azt is a 60 éves edző szemére vetik, hogy láncdohányos, és mint ilyen nincs semmi keresnivalója az olasz rekordbajnok kispadján. Amellett, hogy ez teljesen irreleváns a szakmai képzettsége szempontjából, még azt is hozzátennénk, hogy egy bizonyos Marcello Lippi – akivel 1996-ban a Juve utoljára megnyerte a Bajnokok Ligáját – szintén nagy dohányos volt, és a mérkőzéseket végigszivarozta.

A következő kifogás, hogy Sarri melegítős, susogós öltözködési stílusa egyáltalán nem kompatibilis a Juventus kispadjával. Igaz, ami igaz, a Juventus mindig is híres volt arról, hogy jól öltözött edzők dirigálnak a pálya széléről, de ettől még senki nem lesz jobb taktikus.

Bemutatott, beszólt

Most pedig térjünk rá a releváns kifogásokra. Maurizio Sarri nápolyi születésű, három évig edzette a Napoli csapatát, amely az elmúlt években a Juventus legnagyobb ellenfelévé vált az olasz bajnokságban. Ez már alapból elég egy időzített bombához, amit Sarri azzal hozott működésbe, hogy egy Juventus– Napoli meccs előtt bemutatott a torinói szurkolóknak. Majd biztos, ami biztos, többször is utalt arra, hogy a Calciopoli (a 2006-os bundabotrány) után a Juve továbbra is megvásárolja a bírókat. Néhány éve, mikor még a Napoli edzője volt, egy Udinese ellen elvesztett meccs után – amelyen több tizenegyesgyanús eset is volt, ám csapata egy büntetőt sem kapott – , így nyilatkozott: „Talán lehet, hogy csíkos mezt kellene viselnie a Napolinak, hogy büntetőt kapjon.” Az évek során több ehhez hasonló kijelentése is volt.

Túl nagy kabát

Többen állítják, hogy Sarrira túl nagy lesz a Juventus kabátja, több szempontból is. Egyrészt még sosem nehezedett rá ekkora nyomás. Az elmúlt években a Juventus-szurkolók már szinte természetesnek veszik, hogy a bajnokságot behúzza a csapat (idén egymás után 8. alkalommal lettek bajnokok), sőt, a duplázás (bajnokság+kupa) sem elégítené ki maradéktalanul a szurkolókat, és valószínűleg a vezetőséget sem. A Juventus igazi célja, már kimondva is a Bajnokok Ligája-siker. Ezt miért pont Sarrival érné el csapat, ha a trófeagyáros Allegrivel sem sikerült? Talán pont a Sarriball miatt. De erről picit később.

Másodszor a frissen kinevezett szakember még sosem dolgozott olyan kerettel, mint a Juventusé, ahol az öltözőben ennyi egó ül. Ronaldo viszi a prímet, de nem szabad megfeledkeznünk a heves vérmérsékletű Bonucciról, a korelnök Chielliniről, a pályán és a magánéletben egyaránt kiszámíthatatlan Douglas Costáról vagy a horvát tankról, Mario Mandzukicról, akit imádnak a szurkolók. A Chlesea-ben Sarri egyik legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a Manchester City elleni Ligakupa-döntőben nem tudta lecserélni kapusát, Kepa Arrizabalagát. Ha egy 24 éves ifjoncnak nem tud parancsolni, akkor a rutinos, sok mindent megélt játékosokkal mennyire fogja tudni elfogadtatni magát, és mennyire tudja majd kezelni őket?

A mindig elegáns Allegri...

... és a sosem elegáns Sarri (TASR/AP-felvételek)

Megoldás: Sarriball

Massimiliano Allegri szerint a foci alfája és omegája a védekezés. Nem véletlen, hogy amikor a Juventus védősorának nagy hármasa, a Chiellini–Bonucci–Barzagli-trió élte a fénykorát, akkor jutott a csapat kétszer (14/15, 16/17) is a Bajnokok Ligája-döntőbe. Ám ez a hármas már korántsem az, ami BL-döntőkkor volt: Bonucci, mióta a szezon elején visszatért a Milan csapatától, csak keresi önmagát, Chiellini augusztusban tölti be 35. életévét, ugyan még mindig kőkemény hátvéd, de a sérülések őt sem kímélik, Barzagli idén 38 évesen vonult vissza. Pont ezért kijelenthető, hogy a Juventus ebben a pillanatban nagyon is orrnehéz, hiszen a támadósorban olyan játékosok állnak bevetésre az ötszörös aranylabdás Ronaldo mellett, mint Juan Caudrado, Douglas Costa, Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic. Az óriási tehetségnek tartott 19 éves Moise Kean, aki ebben a szezonban 13 meccsen 6 gólt lőtt, átlagban 89 percenként talált be, és az a Paulo Dybala, aki az idei szezonban ugyan kereste önmagát, de még így is a Juventus egyik legnagyobb értéke.

Sarri legnagyobb erőssége Allegrivel ellentétben az, hogy csapataival tetszetős, és a legtöbbször effektív támadófocit játszik. A Sarriball nagy vonalakban pont az a letámadós, az ellenfél térfelén sok labdát megjárató, gyors passzokkal operáló támadófoci, amelyre a Juventus jelenlegi támadói nagyon is alkalmasak.

Őket a középpályáról a támadófociban szintén otthonosan mozgó bosnyák Miralem Pjanic és az Arsenaltól frissen igazolt Aaron Ramsey támogathatja. A védekezésért a német Emre Can mellett a sajtóhírek szerint a PSG-től biztos érkezőnek tekinthető Adrien Rabiot lehet majd a felelős.

A olasz Corriere dello Sport napilap már azt is tudni véli, hogy a csapat két formációt játszhat majd. A 4–3–1–2-es felállás valahogy így nézhetne ki a támadószekcióban: Rabiot, Pjanic, Can–Ramsey (Dybala, Bernardeschi)–Ronaldo, Dybala (Mandzukic). Vagy pedig 4–3–3-mal, ahol ez lehet a megoldás: Can, Pjanic, Ramsey–Dybala, Ronaldo, Bernardeschi.

Allegrit is utálták

Massimiliano Allegri 2014-ben hasonlóan körülmények között érkezett az Öreg Hölgyhöz. Egy nagy riválistól, az AC Milantól, pár, a Juventust ócsároló kijelentéssel a háta mögött, a szurkolók legnagyobb bánatára. Ennek ellenére 5 év alatt a Juventus történelmének egyik kitörölhetetlen személyisége lett, a szurkolók pedig pár meccs után elfelejtették, hogy mennyire utálták, amikor megérkezett.

Sarrinak annyival nehezebb dolga van, hogy szinte azonnal eredményeket kell szállítania. Egészen pontosan megfogalmazva azonnal a Bajnokok Ligája-győzelmet kell megcéloznia, hiszen a csapat legnagyobb sztárja, a BL-specialista Cristiano Ronaldo már 34 éves, és jelen pillanatban a Juventusnak vele van a legtöbb esélye begyűjteni ezt a hőn áhított trófeát.

A sok ellenérv mellett egyedül a Sarriball szól Maurizio Sarri mellett, ám pont ez az, ami a jelenlegi Juventusból leginkább hiányzik, és ami talán az lehet, ami eddig Ronaldónak sem sikerült, az utolsó darab kirakós a Bajnokok Ligája-győzelemért folytatott harcban.