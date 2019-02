A Slovan szerint nincs gond a Téglamezővel

A nagyszombatiak azt is kilátásba helyezték, hogy nem állnak ki a meccsre. Nehezményezték, hogy nem kapták meg a jegyek 5%-át (kb. 1100 jegyre számítottak), holott a versenykiírás szerint is járna nekik ennyi. A nagyszombatiak azt is kifogásolják, hogy a téglamezei stadion jelenleg építkezési terület, ahol szerintük nem lehet bajnokit játszani.

„Azért adtunk csak 400 jegyet a vendégszurkolóknak, mert biztonsági okokból egyelőre nem tudunk többel szolgálni. Cáfoljuk a Spartak állításait a stadion állapotáról, jogerős határozatunk van az építmény idő előtti igénybevételéről, ami megfelel a szlovák törvényeknek. Elutasítjuk, hogy bármi is fenyegetné a játékosok és a szurkolók biztonságát. A mérkőzés nincs veszélyben, nincs szó halasztásról vagy áthelyezésről” – olvasható a Slovan közleményében.

A fővárosi klub arra is felhívja a figyelmet, hogy amíg a Pasienky-stadionban játszotta a hazai meccseit, mindig a befogadóképesség 8%-ának megfelelő jegyet biztosított a vendégcsapatok részére, tehát a hivatalosan megszabott 5%-nál többet, még a kiemelt kockázatú mérkőzéseken is. „A mostani döntés nem a nagyszombatiak ellen szól, de tényleg a biztonság a legfontosabb” – szögezik le állásfoglalásukban az égszínkékek.

A felek hétfőn a Szlovák Futballszövetségen találkoznak, és próbálnak megegyezni.