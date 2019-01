A Rams és a Patriots játssza a Super Bowlt

A Los Angeles Rams és a New England Patriots jutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjébe, az 53. Super Bowlba. Mindkét csapat mérkőzése hosszabbításban dőlt el, amire korábban nem volt példa az NFL történetében.

A főcsoportdöntők bővelkedtek izgalmakban, ám a Rams–Saints összecsapás a mérkőzést befolyásoló, óriási bírói hibáról marad majd emlékezetes. Ugyanis a negyedik negyed végén történt játékvezetői döntéssel maradt esélye a Ramsnek, hogy hosszabbításra mentse a meccset. Másfél perccel a vége előtt Robey-Coleman, a Rams védője úgy ütközte le a New Orleans elkapóját, Tommylee Lewist, hogy a bírók egyszerre négy szabálytalanságot is fújhattak volna, és mind meghosszabbította volna a Saints támadását, de ehelyett semmit nem fújtak, a Saints pedig csupán mezőnygólt rúgott. A vétkes Robey-Coleman maga is elismerte, szándékosan szabálytalankodott, hogy megakadályozza az ellenfél touchdownját.

A Los Angeles az utolsó másodpercekben egyenlíteni tudott, majd a ráadásban egy szép labdaszerzést követően a rúgó Greg Zuerlein 57 yardról betalált, amivel 26:23-ra a Rams nyert.

A másik mérkőzésen a Kansas City Chiefs mínusz 7 fokos hidegben fogadta a Tom Brady vezette New England Patriotsot. A meccset a Patriots kezdte jobban és 14:0-s előnyt szerzett a nagyszünetre. Ám a második félidőre rákapcsolt a Chiefs, és 23 éves irányítójuk, Patrick Mahomes irányításával megkezdte a felzárkózást. Az utolsó negyedben összesen 38 pont született, és a Chiefs 31:31-es döntetlenre mentette a meccset. A hosszabbítást – amit az első pontok döntenek el – a pénzfeldobás után a Patriots kezdte, és Rex Burkhead touchdownjával megnyerte a meccset, így ők készülhetnek a Rams ellen.

Érdekesség, hogy a Rams legutóbbi Super Bowlját a New England ellen veszítette el 2002 februárjában, amikor a Patriots Bill Belichik vezetőedzővel és Tom Bradyvel megnyerte első bajnoki címét, amit azóta négy másik követett. Az idei döntő február 4-én, közép-európai idő szerint 0.30-tól kezdődik. (mgy, MTI)