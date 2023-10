A nyugalom és türelem hiányzott a DAC játékából a vesztes rangadón

Adrián Guľa, a hazaiak vezetőedzője a győztes csapaton ne változtass elve alapján a Slovan és a Skalica elleni találkozók kezdőcsapatát küldte ezúttal is a pályára. A nagyszombatiaknál Michal Gašparík vélhetően a kettős terhelés miatt is változtatott a szerdán a kassaiakat legyőző csapaton, de minden bizonnyal a taktika is befolyással volt a kezdő összeállítására.

A meccs első és legnagyobb hazai helyzete Aleš Čermák nevéhez fűződött, aki bő tíz perc után az oldalát fogva jelezte Adrián Guľának, hogy nem fogja tudni folytatni a játékot. Nem sokkal később már a földön fekve kért ápolást, Ammar Ramadan pedig játékra jelentkezett. „Érezhető volt Čermák hiánya, hiszen nagyon jól találta meg azokat a helyeket, amelyekből helyzetbe kerülhetett, és Gouréval is jól megértették egymást. Sajnos nem használta ki a helyzetét, ami egy ilyen meccsen nagyon sokat segíthetett volna. De tudjuk, hogy Ramadan is egy olyan képességű játékos, aki képes döntő megmozdulásokra a támadóharmadban. Mégis úgy gondolom, hogy a kiválása kicsit kizökkentett minket, és főleg a második félidőben hiányzott Aleš, aki meg tudta volna nyugtatni a csapatot és higgadtan tudta volna forgatni a játékot” – mondta a megsérülő játékmesterről a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a dunaszerdahelyiek trénere.

Az első félidő során a DAC-nál volt többet a labda, és ők jutottak el több helyzetig, de tartós nyomást nem tudtak az ellenfelükre gyakorolni. A szünetben mintha az öltözőben maradtak volna a sárga-kékek, a 49. percben még les miatt nem adták meg Ďuriš gólját, de a szemmel láthatóan feljavuló, a középpályát uraló és jól kombináló vendégek egy szöglet után összeszedték a kipattanót, és a Daniel beadására érkező Ďuriš ekkor már szabályosan talált Popovics kapujába, 0:1.

„A második játékrészt jól kezdtük, és a meg nem adott gól talán még nagyobb lendületet adott a csapatnak. Jó volt ránézni a fiúkra, élvezték a játékot. A védekezésünk szinte hibátlan volt, és jól működtek az átmenetek, így a szélső védők mögött megnyíló területeket ki tudtuk használni. Akár több gólt is lőhettünk volna, de így is mindenki átlag feletti teljesítményt nyújtott, ezért is nyerhettünk” – beszélt a gól(ok)ról és az ezt követő időszakról Michal Gašparík, a Spartak vezetőedzője, aki nagyjából össze is foglalta a mérkőzés hátralévő részét.

A Trnava rendkívül hatékonyan semlegesítette a nem túl jó napot kifogó Trusa–Gouré–Gavrics hármast. A DAC támadói az egész mérkőzés során alig kerültek helyzetbe. Ramadan volt az, aki a folytatásban újra egy távoli kísérlettel próbálkozott, valamint a csereként beszállt Brunetti beadása után Csinger lefejelt labdáját a szintén padról beálló Herc lőtte fölé. A játék csapkodóvá vált, és míg a hazaiakban nem volt benne a gól, a vendégek kontrái végén Ofori akár kétszer is betalálhatott volna. „Az első félidőben kihagytuk a helyzeteket, ők akkor is csak kontráztak, semmi mást nem csináltak. Sajnos a második félidőben egy pontrúgás után betaláltak, és utána teljesen visszaálltak. Nem számítottunk rá, teljesen váratlan volt. Mi próbáltuk utána is kialakítani a helyzeteket, ugyanúgy, mint az első fél- időben, de mivel jól visszazártak, így ebből már kevesebb volt” – nyilatkozta a hazaiak védője Csinger Márk.

A vendégek taktikusabb játékuknak köszönhetően megérdemelten vitték el a három pontot Dunaszerdahelyről. „Ez egy balszerencsés vereség, hiszen két nagy helyzetünk is volt az első félidőben, de ezeket nem tudtuk kihasználni. A második félidő elején a meg nem adott gól egy figyelmeztetés volt, de nem tudtunk reagálni, egy pontrúgásnál újra nem figyeltünk eléggé és jött a gól. Az ellenfelünk utána nagyon jól, szervezetten visszazárt és kontrázott. Mi 15 percre el is vesztettük a játék irányítását, a középpályát, talán a részemről is előbb jöhetett volna a segítség. A végén így is volt még lehetőségünk, de hiányoltam a nyugalmat és a pontosságot a játékunkból” – összegzett Adrián Guľa.

Milan Dimun szomorúan értékelt a mixzónában. „Más elképzelésünk volt, bár úgy gondolom, hogy az első félidő nem volt rossz a részünkről. Sajnos nem mentek be a helyzetek. A Trnava egy jó csapat és nehéz ellene játszani, jól zárják le a területeket, kár, hogy nem tudtunk nagyobb nyomást helyezni rájuk, és többször gyorsan odaérni a kapujuk elé. Talán akkor lett volna egy kis szerencsénk is, és eshetett volna egy gól. Čermák persze hiányzott, de van olyan jó keretünk, hogy ennek nem szabad problémát okoznia. Talán egy kis szerencse vagy több türelem kellett volna” – ismételte el társaihoz hasonlóan az okokat a középpályás.

A DAC legközelebb vasárnap, újra hazai pályán, a Podbrezová ellen lép pályára.