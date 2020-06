A nemzetközi kupaporond kapujában a DAC

Vasárnap 20.00-kor a Spartak Trnava otthonában lép pályára a DAC a labdarúgó Fortuna Liga felsőházi rájátszásának második fordulójában. A dunaszerdahelyiek egy esetleges győzelemmel matematikailag is bebiztosíthatják harmadik helyüket a tabellán, ezzel együtt pedig a részvételt is a 2020/21-es Európa-liga selejtezőjében.

Harmadik tétmérkőzésére készül Bernd Storck vezetőedző a DAC kispadján. A német szakember a bajnokságban a nagymihályiak elleni 5:0-s győzelemmel debütált, míg a kupában 1:1-es hazai döntetlennel mutatkozott be a Ružomberok ellen.



A dunaszerdahelyi csapat félig már a zsebében érezheti az Európa-liga-selejtezőt érő harmadik helyet a bajnokságban, és egy vasárnapi nagyszombati győzelemmel már matematikailag is biztossá válhat a nemzetközi kupaszereplés. Ehhez azonban a Spartaknak is lesz néhány szava, mivel számukra ez a mérkőzés jelenti az utolsó esélyt, ha oda szeretnének érni a dobogóra.



A nagyszombatiak vereséggel kezdték a rájátszást, miután a múlt héten 2:1-re kikaptak Zsolnán az alaposan megfiatalított MŠK vendégeként. A DAC és a Trnava legutóbb márciusban, a koronavírus-járvány előtti utolsó megrendezett fordulóban találkozott egymással. Akkor a MOL Arénában a vendégek Sobczyk korai góljával 1:0-ra győztek. Az elmúlt időszakban kiegyenlített a két csapat mérlege, az utóbbi hat egymás elleni összecsapáson három dunaszerdahelyi és három nagyszombati győzelem született.



A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet alatt a DAC-hoz hasonlóan a Spartak is edzőváltáson esett át, Ricardo Chéut megbízott vezetőedzőként Marián Šarmír váltotta.



A mérkőzésen legfeljebb 500 néző lehet jelen, ami a DAC magyar középpályása, Schäfer András szerint komoly hátrányt jelent a csapatnak.

„Más lenne több ezer ember előtt futballozni. Bár bejátsszák a szurkolói hangokat, azért így teljesen más az egész. Főleg nekünk hiányzik nagyon a szurkolótábor, hiszen nagy előnyben vagyunk velük, ők a tizenkettedik játékos. Reméljük, hogy az utolsó néhány találkozóra már visszakapjuk őket” – nyilatkozta Schafer a hétközi, Ružomberok elleni kupamérkőzés után a DAC honlapjának.



A mérkőzést az Orange Sport és a huste.sk élőben közvetíti.



(lz, fcdac.sk)