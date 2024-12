A gólszerzés háromszor is összejött a DAC-nak, de a győzelem ezúttal sem

A dunaszerdahelyi klub a héten megrendezte szokásos szavazását a szezon legjobb játékosa címért, amelyen a szurkolók szavazatai alapján egy szakmailag erősen kifogásolható végeredmény alakult ki: a voksoláson Matej Trusa végzett az élen Vitális Milán és Alekszandar Popovics előtt – fogalmazzunk úgy, hogy mindhárom játékos őszi formája bőven hagyott kívánni valót maga után, különösen ha a tavalyi évükhöz hasonlítjuk.

Az ideiglenesen megbízott Branislav Fodrek vezetőedző második mérkőzésén akadtak visszatérők a keretbe (Kacsaraba és Yapi is felépült), viszont a huzamosabb ideje sérült Dimun és Redzic mellé feliratkozott a vállficam miatt harcképtelen Trusa és szalagsérülést szenvedett Csinger Márk is.

Fodrek a zólyombrézói mérkőzésen még csak minimálisan variált Munoz taktikáján, a trencséniek ellen viszont már Almás és Bassey személyében két tipikus kilencest nevezett a kezdőbe. Történt egy egyéb fontos változás is: a csapatkapitányi karszalag Christián Herchez került.

A dunaszerdahelyiek a korábbi fordulókban hadilábon álltak a góllövéssel, de a trencséniek ellen volt miért bizakodniuk: a szezon első egymás elleni meccsén ugyanis simán győztek 3:0-ra Csák Máté vára alatt, és összességében a szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtották.

A trencsénieket jellemzően nem szokták elkísérni a szurkolók idegenbeli meccsekre, de vasárnap a MOL Arénában feltűnt a vendégszektorban egy hétfős csoport.

Nem mozgatott meg túl sok dunaszerdahelyi szurkolót az edzőcsere, a trencséniek ellen is erősen hézagosak maradtak a lelátók, de legalább a B-közép hosszabb idő után fényjátékkal és nagy molinóval jelentkeztek. A füstölésnek meglett az eredménye, a találkozó csak három perc csúszással kezdődhetett.

A hazaiak talán nem nyerték vissza teljesen a látásukat, mert a 2. percben a trencséni jobbhátvédet, Páveket hagyták zavartalanul helyzetbe kerülni, az azt követő szögletből pedig Hájovský 18 méterről gyönyörű gólt akasztott a felső sarokba.

A hazaiak gondjait tetézte Herc sérülése, akit emiatt már a 10. percben le kellett cserélni. Az első negyedórában Ramadan a tizenhatosba betörörő Ramadan egyenlíthetett volna, de egy kicsit hosszan tolta meg magát. A 15. percben Kišš Bálint játékvezető jó érzékkel előnyszabályt ítélt Ramadan megakasztásánál, két másodperccel később pedig Andzouana pedig pontosan megtalálta Bassey fejét, aki a hálóba bólintott – 1:1. A DAC október 29. után szerzett ismét akciógólt.

Ezután a vendégek védője, Bagín csúnyán eladta a labdát és csak büntetőt érő szabálytalansággal tudta korrigálni hibáját. A DAC azonban mégsem jutott el a tizenegyesig, mert az elsőre, másodjára és harmadjára is szabálytalannak tűnő szituációt a VAR-ozás után meglepetésre szabályosnak ítélték meg. Folytatódtak a hazai rohamok, Almási centikkel maradt le egy lapos beadásról, és ezek után derült égből villámcsapásként jött a trencséniek gólja: egy labdavesztés után Uchegbu megiramodott, lerázta magáról Brunettit és utolsó erejével a hálóba gurított – 1:2.

Félidőig tovább gyarapodtak a dunaszerdahelyiek gondjai, Ortizt is le kellett cserélni. A 39. percben Andzouana húzott el a jobb oldalon, gólpassz paraméterekkel rendelkező gurításába azonban Mendez lyukat rúgott. A szünet előtt még Popovicsnak is nyújtózkodnia kellett Bariš lövésénél, majd egy összefejelés miatt túlóráztak kicsit a csapatok. Ezekben a szituációkban Kišš Bálint is hallatott magáról: a játékvezető előbb Popovics védése után kirúgást ítélt, majd az ápolás után engedte, hogy a trencséni játékos az ötméteres táv helyett ötven métert battyogva hagyja el a pályát. A vendégeknek is sikerült keretbe foglalni első félidei teljesítményüket: egy beívelt szabadrúgás után Sztojszavljevics Kacsaraba mellől a kapuba bólintott – 1:3.

A dunaszerdahelyiek játéka gólveszélyesebb volt, mint az elmúlt két hónapban bármikor, cserébe viszont rendkívül sebezhetőnek tűnt a védelmük. A második játékrészt nagy hazai helyzettel kezdődött, de Andzouana kacskán találta el a labdát. Basseynek óriási ziccere volt az 52. percben, de miután szépen tisztázta magát, csak az oldalhálóba lőtt. Az 58. perben a soros ziccerkihagyó Almási volt, aki Ramadan beadása után három lépésről fejelt fölé.

Az állandó hazai nyomás a 65. percben eredményezett szépítést, Gruszkowski szép ballábas beadással találta meg az ötösbe érkező Basseyt. A 70. perc környékétől kezdve volt egy majd´ 15 perces szakasz, amikor a DAC csak mezőnyfölényt tudott kialakítani, ziccereket nem. Ennek vetett véget Almási a 84. percben, amikor lefordult védőjéről, de közelről csak Katics ölébe gurított. A hajrára Bernát és Bősze is pályára érkezett a hazaiaknál, akik rögtön ezután tizenegyeshez jutottak egy kezezés miatt. A büntetőt Andzouana higgadtan értékesítette – 3:3.

A DAC jövő héten a Slovan otthonában zárja az őszi szezont.