A csoportkörbe vágyó Slovan magabiztosan készül a Swiftre

A pozsonyiak számára remekül sikerült a nyári felkészülés, sorrendben az Universitatea Cluj (3:0), az Olimpija Ljubljana (2:1), a Wisla Plock (2:0) és a Rapid Bucuresti (4:1) ellen is győzni tudtak. A csapat közben erősödött, hiszen érkezett a korábban a Tottenhamben is szerepelt osztrák középhátvéd, Kevin Wimmer, a Mariborból igazolt, EL-csoportkörös tapasztalattal rendelkező horvát Marko Tolic, míg a kapuskérdést a 77-szeres kanadai válogatott Milan Borjannal oldották meg, aki nemcsak a tavalyi világbajnokságon védett, hanem több szezonon át őrizte a Crvena zvezda hálóját a Bajnokok Ligája csoportkörében. A pozsonyiak ráadásul legnagyobb hazai riválisaikat is gyengítették, hiszen leigazolták a nagyszombati középpálya motorját, Kirjakosz Szavvidiszt, valamint a DAC-ban remek szezont zárt César Blackmant. A távozók listáján egyelőre De Marco, Green, Medvedev és Csakvetadze neve olvasható.

„Nem fogom felforgatni a bevált kezdőt, csak egy-két kérdőjeles poszt van. Tapasztalt és összeszokott csapat vagyunk. Azok a játékosok lépnek majd pályára, akiket a legfelkészültebbnek tartok – fogalmazott idősebb Vladimír Weiss vezetőedző a mérkőzést megelőző (és egyben szezonfelvezetőnek számító) sajtótájékoztatón. – A Swift ellen Wimmer nem játszhat, mert eltiltást hozott magával a Rapidból, Blackman pedig Panamát képviselte, így még nem érkezett meg hozzánk. Jó hír viszont, hogy Adlert leszámítva nincs sérültünk. Csavrics műtéten és öthetes kihagyáson van túl, és kérdéses a jövője is, de tíz napja teljes értékű edzésmunkát végez, így készen áll a bevetésre.ˮ

A luxemburgi Swift Hesperange történelme első bajnoki címét szerezte a 2022/23-as szezonban, így először indul a BL-selejtezőben. Egyéb tapasztalata sincs sok a nemzetközi kupaporondon, 1990-ben a Legia ellen esett ki a KEK első fordulójában, két évvel ezelőtt pedig a szlovén Domzale ellen búcsúzott az Európa-konferencialiga-selejtező első fordulójában. „Nehéz volt információkat szerezni róluk, elzárkóztak a nyilvánosság elől, a felkészülési mérkőzéseikről sem találtunk semmit. Abból tudtunk kiindulni, hogy a vezetőedzőjük a Dudelange-tól érkezett, és azt fel tudtuk térképezni – mondta Weiss az ellenfélről. – Nem becsülöm alá őket, hiszen egy olyan csapatról van szó, amely a Bundesliga II-ből tud játékosokat igazolni. Garantáltan megvan a minőségük. A legfontosabb úgyis az lesz, hogy a kiválasztott játékosaink jó állapotban, motiváltan lépjenek pályára. Eddig nagyon jól dolgoztak.ˮ

A mérkőzés előtt ifjabb Ivan Kmotrík általános igazgató elmondta, hogy további erősítésekkel még nem állnak közel a megegyezéshez, de tárgyalásban állnak néhány kiszemelttel. Leszögezte, a Slovan idei célja a bajnoki cím megszerzése mellett a sikeres európai szereplés lesz, ami elsősorban valamelyik nemzetközi kupasorozat csoportkörének elérését jelenti. Kmotrík ugyanakkor kitért a negatívumokra is. „A nézőszám és a bérletesek száma még mindig nem olyan, amilyennek elképzeljük, a környező országok élcsapatai sokkal jobb számokat produkálnak nálunk. Márpedig a klub előrelépéséhez minél több szurkoló kell, a sok szurkoló miatt ugyanis a szponzorok számára is izgalmasabbá válik a klub. Ami jó hír, hogy a Swift ellen biztatóak a számok, az egyik legjobb selejtezős nézőszámra számítunk.ˮ

A csapatkapitány ifjabb Vladimír Weiss abból indul ki, hogy a felkészülési mérkőzések alatt jó színben mutatkozott a csapat. „Az új igazolások szinte azonnal beilleszkedtek. A felkészülés alatt jó teljesítményt nyújtottunk, ebből ki lehet indulni, mert kellő önbizalmat szereztünk. Nem tudjuk pontosan, mire számítsunk az ellenféltől, de csakis magunkra fókuszálunk.ˮ

Továbbjutás esetén az Urartu–Zrinjski Mostar párharc vár a második fordulóban az égszínkékekre. „Nem becsülve le senkit, de ez az elmúlt évek legjobb sorsolásaˮ – fogalmazott ez ügyben idősebb Weiss.

A mérkőzést az RTVS Šport élőben közvetíti, a játékvezető az ukrán Kopjevszkij lesz.