Zsúfolásig telt a sikabonyi közösségi ház az épület névadó ünnepségén

Hájos Zoltán után Puha György Dunaszerdahely alpolgármestere, Sikabony településrész önkormányzati képviselője lépett a nézők elé.

„Pár hónappal ezelőtt a Sikabony és a Bíró Márton Polgári Társulások vezetői megkerestek azzal, hogy képkiállítást szeretnének szervezni Sikabony múltjáról a Szent György Napok keretében, városunk védőszentjének ünnepén. Ez a hétvége a sikabonyi és dunaszerdahelyi búcsú hétvégéje is. Természetesen igent mondtunk. Ezek a képek tovább vándorolnak majd az iskolákba”

– mondta el az alpolgármester. Ő is méltatta Gálffy Ignác gazdag életét, hozzátette még, hogy nemesi családból származott és szolgabíró volt, akinek a sírja az egyetlen megmaradt honvéd sír Sikabonyban. A közösségi házat 12 évvel ezelőtt egy nagyobb összefogás keretében újították fel, addig ez az épület teljesen elhagyatott volt. Ekkor páran úgy döntöttek, hogy megalapítják a Sikabony Polgári Társulást, akkoriban még Simon Ferenc vezetésével, mégpedig azzal a céllal, hogy a kulturális és közösségi életet újjáélesszék Sikabonyban. Az alpolgármester beszéde után Gálffy Balázs szólt a közönséghez, a Gálffy család képviseletében, aki röviden ismertette Gálffy Ignác rövid életrajzát. Egy bizonyos Gálffy Pál volt az az 1600-as években, aki Trencséni várkapitány került át a mai Szlovákia területére Erdélyből. Gyermekei és unokái Dióspatonyban telepedtek le. Bizonyos, hogy a most is itt élő Gálffyk mindannyian az ő leszármazottjai.