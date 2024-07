Védelem alatt a Duna teljes szakaszának 912 szigete

Fodor Péter, nyékvárkonyi biológus, természetfotós 2022 tavaszától követi a Duna mentét. A fotózásai alkalmával készült képeket a DiverseDanube oldalán követhetik az olvasók. A forrástól, a Fekete-erdőtől egészen a Fekete-tengerig, a deltáig utazza be a 10 országot keresztülszelő folyót. Fotói több újságban, híradásban jelentek már meg, szívügye a Duna mente és az azt tarkító szigetvilág. A legutóbbi döntés hallatán érez némi fenntartást, de kíváncsian várja a fejleményeket és bízik abban, hogy a védelemnek tényleges eredménye is lesz.

„Az ilyen nemzetközi egyezményekben lévő tagországok nem feltétlenül tudják érvényesíteni annak tartalmát. A Bős alatti teljes ágrendszer például, beleértve a szigeteket is, már eddig is nemzeti és nemzetközi védelem alatt állt, többek között ramsari terület is, mégis elsősorban gazdasági érdekeket szem előtt tartva kezelik ezeket. A vízzel való gazdálkodás, az erdőgazdaság, a bősi vízerőmű működtetése – mindezek emberi érdeket szolgálnak ki, a természet pedig háttérbe szorul. Az viszont örvendetes, hogy ezzel a döntéssel védelmi szempontból is rá irányulhat a figyelem azokra a szigetekre, amelyek eddig nem tartoztak az ernyő alá”