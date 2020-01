Vágsellyén és Érsekújvárban is emelték az ingatlanadót

Sem Érsekújvárban, sem Vágsellyén nem kell már a lakosoknak a hivatal emeleti irodáiban kopogtatniuk, az ügyintézést a városi hivatalok ügyfélfogadó központjaiban bonyolíthatják le a városi hivatal dolgozóinak segítségével.

Komoly ingatlan emelés

Vágsellyén 2020-tól csaknem harminc százalékkal emelték az a lakás célra szolgáló ingatlanok adóját. Eddig négyzetméterenkénti 0,266 eurót fizettek a vágsellyeiek, az idei évtől már 0,35 eurót fizetnek. Ipari épületeknél a korábbi négyzetméterenkénti 1,743 euró helyett négyzetméterenkénti 2,5 eurót fizetnek a tulajdonosok, ami 43,4 százalékos emelkedést jelent. Mintegy 71 százalékkal emelték a más jellegű ingatlanokra kiszabott adót, az eddigi négyzetméterenkénti 0,877 euró helyett 1,50 eurót fizetnek a tulajdonosok. A városi hivatal azzal indokolta az ingatlanadó emelését, hogy 2012-től nem történt változás ezen a téren.

Nyolc év után

Érsekújvárban hasonló a helyzet, legutóbb ott is nyolc éve módosították az ingatlanadót, így az idei évtől az érsekújváriak is többet fizetnek. A testület elé beterjesztett indoklásban az állt, hogy a lakásokért fizetendő ingatlanadót négyzetméterenkénti 0,170 euró helyett 2020-tól négyzetméterenkénti 0,200 euróban határozzák meg. Ami egy 74 négyzetméteres lakás esetében évi 2,22 euróval lesz több, eddig egy ilyen méretű saját tulajdonban lévő lakásért évi 12,58 euró ingatlanadót fizettek a tulajdonosok, mostantól 14,80 eurót. (Vágsellyén egy 74 négyzetméteres lakás tulajdonosa eddig évi 19,68 eurót fizetett, mostantól évi 25,9 eurót kérnek tőle.) A nem lakás célra szolgáló helyiségek tulajdonosai az eddigi négyzetméterenkénti 0,950 euró helyett 1,2 eurót fizetnek. Az ingatlanadó-bevallást személyesen is leadhatják az érintett személyek, de elektronikus formában is elküldhetik a városházára.