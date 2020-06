Újra iskolapadban az Eötvös sulisok

„Gyerekek, nektek milyen érzés?“ – teszi fel a kérdést Jelenka Éva a másodikos gyerekeknek, akik közül mind a 10-en egy emberként mondják, hogy „nagyon jó“. Aztán megkérdezzük tőlük, hogy mindenkinek hiányzott-e az iskola? Egyöntetű „igen“ a válasz, de az egyik kislány aztán kicsit átgondolva a dolgot gyorsan hozzáteszi: „kicsit“. Mindenesetre könnyed, családias a hangulat az iskolában, érződik, hogy itt most valami másról van szó, mint amikor egy szokványos tanítási szünetről térnek vissza a diákok.

Végre élőben

Úgy tűnik, hogy a fizikai jelenlét, az élő személyes kapcsolat számít az újraindított oktatás legfőbb hozadékának. „Az élő kapcsolat a gyerekekkel más. Más a virtuális világ és más a valóság, amire picikét szükség van. Néha találkoztunk velük az utcán, intettünk nekik, már az is jobb érzéssel töltött el“ – meséli Jelenka Éva, aki szerint ugyanezen okok miatt élőben sokkal hatékonyabb az oktatás, noha a virtuális módszer esetében is vannak pozitívumok, számára például a videók felhasználása számított ilyen mozzanatnak.

Elmaradhatatlan kellék járvány idején a szájmaszk - Vataščin Péter felvétele

Minden szervezés kérdése

Majer Péter, az iskola igazgatója lapunknak elmondta, a 39 fős tantestületben 6 olyan pedagógus van, aki idősebb 60 évnél, de ők is felvették a munkát. Ez azért is fontos, mivel a kevés oktatóval működő kisebb iskolákban az országban több helyen gondot jelentett az, ha az idősebb pedagógusok nem merték és akarták felvenni a munkát. Komáromban ez sem az iskola mérete, sem az érintettek hajlandósága miatt nem jelentett gondot. Az igazgató úgy látta, az első napon mind a pedagógusok, mind a gyerekek általában lelkesek voltak. Mindenki, így a szülők is pontosan és fegyelmezetten betartották azokat a higiéniai szabályokat, amiket kértek tőlük. Az Eötvös utcán vannak olyan évfolyamok (például a 4.), ahol két párhuzamos osztályt összevontak, így ha esetleg bővülne a gyereklétszám, s túllépnek a felső határként megállapított 20 főn, jutna pedagógus az új csoportra is. Az alsó- és a felsőtagozat 5. osztályának esetében világosan plusz terhet jelent az oktatóknak a tantermi és a virtuális oktatás párhuzamos végzése, de a visszajelzések szerint még elviselhető a teher. Mindenki arra törekszik, hogy az órákon a lehető leghatékonyabban adja át a tananyagot, mivel a taneszközöket az osztályteremben kell hagyni, a gyerekeknek egyébként meg akarják kímélni az otthoni tanulástól. Egy nap egy tanár, általában egy vagy esetleg két tantárgyat visz végig a gyerekekkel. Az iskola folyosóin, az étkezdében, de még a tágas iskolaudvaron is odafigyelnek arra, hogy egyszerre ne legyen túl sok gyermek egy térben. Majer Péter elégedett azzal, ahogyan az oktatásügyi minisztérium levezényelte az iskolanyitást, bár ahogy másoknak, neki is vannak kételyei afelől, hogy érdemes volt-e június 1-vel elindítani a tanítást. Mindenesetre szerinte is sokat számít a diákokkal való személyes kapcsolat, különösen olyan esetekben, amikor elsősöket kell tanítani írásra, olvasásra vagy matematikára.