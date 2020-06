Újabb utcákat zártak le Érsekújvárban az útfelújítás miatt

Az Ernő-bástyától, a városi piacnál lévő kereszteződéstől egészen a T. G.Masaryk utcáig folytatják ezen a héten az útfelújítást a járási székhelyen. Az úttestekről a csapadékos időjárás ellenére az ütemterv szerint eltávolították az elavult burkolatot, és hamarosan megkezdik az aszfaltozást, várhatóan a hónap végéig tartanak majd a munkálatok.

Akadálypálya lett a város

A városi hivatal önkormányzati honlapján arra kérik a lakosokat, tartsák be a közúti jelzéseket, és lehetőleg ne tartózkodjanak a munkálatok idejére lezárt területeken. Azokon a helyeken, ahol szükséges, megjavítják az útszegélyeket, megemelik a csatornaaknákat és csatornafedeleket cserélnek. A jelenlegi helyzetben a város több útszakaszán is folyik a felújítás, így a gépkocsivezetők több helyen is akadályba ütköznek, és csak kerülő utakon juthatnak el a város központjában lévő épületekhez, hivatalokhoz. A városi utak felújítását folytatják a Várday utcánál és a Cseh bástyánál lévő körforgalomnál, illetve a Mihály-bástya kereszteződésétől a Komáromi utca kereszteződéséig. A környéken lakóknak át kellett parkolniuk a gépkocsikat.

Újrahasznosított burkolat

Érsekújvárban újrahasznosítják az útfelújításkor felmaratott aszfaltot. Az összezúzott törmelékkel töltik fel a kertvárosban lévő nyaralókhoz, kiskertekhez vezető földutakat. A maradék törmeléket az egykori dohánygyár területére szállítják, és később azt is újrahasznosítják. A városi rendőröknek a városháza tájékoztatása szerint néhány útszakaszon figyelmeztetni kellett a gépjárművek tulajdonosait, hogy parkolják át az autóikat, mert nem reagáltak a korábbi felhívásra. Akadtak olyan elégedetlenkedő érsekújváriak is, akik arrébb helyezték a forgalomkorlátozást jelző ideiglenes táblát, hogy továbbra is a megszokott helyükön parkolhassanak a lakóházuk közelében.

Türelemmel elviselni

Érsekújvárban a jelenlegi nagyszabású útfelújítás több mint egymillió euróba kerül, a beruházást hitelből fedezi a város. A pozsonyi Metrostav DS cég dolgozói a közbeszerzési eljárás győzteseként a felújítás második szakasza során az Andódi utcát, az Ernő-bástyánál lévő szakaszt, a Cirill-Metód utcát, a Folyóparti és a Janko Kráľ utcát is felújítják. A belváros másik oldalán a Törökszalasztó és a Várday utcák is sorra kerülnek, valamint a Csemadok-székháznál lévő Petőfi utca, illetve a Zserotin-bástya környékbeli útszakaszok.

A vasútállomáshoz és a központi autóbusz-megállóhoz közeli területeken várhatóan jövő héten fejezik be a munkálatokat, a többi szakaszon június végéig tartanak a forgalomkorlátozások és a forgalomelterelések.