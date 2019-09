Új feljárót és épületet terveznek a párkányi hídfőhöz

A helyzet megoldása érdekében a város egy többfunkciós épületet tervez a párkányi hídfeljáróhoz. A többszintes, kör alakú épület megszüntetné a Duna-parti sétány zsákutca jellegét, esztétikailag és műszakilag pedig méltó helyet biztosítana állandó képzőművészeti-kulturális tevékenységnek is. „Ezt az épületet azért is nevezzük Hídőr-háznak, mert ez lenne a mindenkori párkányi hídőr székhelye. Ehhez reprezentatív helyiségeket, művészeti műhelyet alakítanánk ki. A hídőr tehát valóban a hídon »élne«, alkotna, itt találkozna az emberekkel” – magyarázta Folk Róbert, a városi hivatal osztályvezetője. Az új épület emeletén a hídőr kiállítóterme is helyet kapna, a Duna-parti sétányról pedig egy nagyobb, tágasabb lift hozná fel a látogatókat a hídra. A projekt becsült költsége félmillió euró, Párkány városa esztergomi partnerekkel tárgyal arról, hogy az uniós INTERREG programból közösen pályázzanak forrásokért a megvalósításra. Az viszont egyelőre gondot okoz, hogy Párkány a vonatkozó területet megvenné az állami vízgazdálkodási vállalattól, de a tárgyalások több mint fél éve húzódnak, mert az egyezséghez más szervek beleegyezése is kell. „Legutóbb augusztusban arról tájékoztatott a vízgazdálkodási vállalat szakelőadója, hogy a szerződés előkészítése rendben van, és már csak egy aláírás hiányzik ahhoz, hogy megegyezzünk. Hivatalos okirat kell arról, hogy ez felesleges állami tulajdon. Remélem, ez is mielőbb megoldódik, ha a terület Párkány tulajdonába kerül, akkor kérvényezhetjük az építkezési enge-délytˮ – mondta Folk. Párkány reméli, a szeptemberben induló EU-s INTERREG-pályázaton már pályáz-hatnak a projekttel, és ha nyernek, akkor az eddig erre a célra költött forrásokat is megtérítik a városnak.