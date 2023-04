VIDEÓ: Tizenhárom csapat versenyzett az első negyedi kolbászkészítő versenyen

Sokszínű kínálat

A legtöbb csapat hagyományos módon, családi recept alapján készítette a kolbászt. A Sárkányűzők csapat az itt élő magyarországi, nagybánhegyesi szlovákoktól tanult receptet vette alapul, amelynek a lényege, hogy többféle húsból készül a kolbász. Külön érdekesség volt, hogy egy 1938-as évben készült kolbásztöltőt használtak. A negyedi csapat több első és második helyezést is elért már környékbeli főzőversenyeken, de kolbászkészítő versenyen is szerepeltek. A legismertebb negyedi csapat, a Kolbászfalók tagjai azért ajánlják a részvételt az ilyen jellegű versenyeken, mert szerintük nagyon jó alkalom a barátságok életben tartására, az emberi találkozásokra. A Feles-Leges Team farkasdi és negyedi fiatalokból álló baráti társaság tagjai ugyancsak a szórakozási lehetőség végett jelentkeztek be a versenybe. A három tagú Zsigárdi Rémek csapat nem sokkal a verseny előtt, egy hirtelen ötlettől vezérelve állt össze. Az asztalukon már húsvéti díszek voltak. Mint mondták, ebben is rögtönöztek, de a kolbász a régi, jól bevált módon készült. A Gútáért Polgári Társulás az igényes, a magyar színekkel, jelképekkel készített díszítés mellett egy gútai jellegzetességgel, a kattanccsal, vagyis paprikás kaláccsal kínálta meg az érdeklődőket, valamint a Gúta környéki tanyavilágból származó köveslágyi mangalica- és szarvaskolbásszal. A helyieket már meg is hívták az őszre tervezett böllérfesztiválra, amely a negyedihez hasonló rendezvény. A farkasdi tűzoltók fiatalabb tagjai Éholtók néven neveztek be a versenybe. A Farkasdon minden évben megrendezett kolbászfesztivál rendszeres szervezői és résztvevői, és minden évben ellátogatnak a magyarországi polgárdi versenyre is, Farkasd testvértelepülésére. A kolbász hagyományosan készült, hozzá hagymás kenyeret sütöttek. Talán a legötletesebb, legdíszesebb dekorációt a negyedi fociklub tagjai készítették. A futballpályát, a meccs szereplőit egy olyan maketten jelenítették meg, amelynek minden darabja ehető volt.