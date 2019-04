Tilos elégetni a száraz füvet, 1500 eurós bírság jár érte

„A fűégetés nemcsak a környezetet teszi tönkre, hanem úriási gazdasági károkat is okozhat, sőt emberéleteket is veszélyeztethet. Károsítja a talaj felső rétegét, elpusztítja az apró élőlényeket, ami miatt táplálék nélkül maradnak a nagyon állatok” – közölte a zöldtárca.

Van törvényes módja is annak, hogy megszabaduljunk a kertekből származó száraz, biológiailag lebomló hulladéktól. Az ilyen hulladékot komposztálhatjuk vagy a biohulladék gyűjtésére szolgáló barna konténerbe tehetjük. Ezek elszállítása az önkormányzat kötelessége, ahogyan az is, hogy az így összegyűjtött hulladékot feldolgozza. A szaktárca felszólítja a lakosságot, hogy kerüljék az égetést, ami nemcsak károsítja a környezetet és elpusztítja az élőlényeket, hanem óriási gazdasági károkat is okozhat, sőt, emberéleteket is veszélyeztethet. Ha valaki azt látja, hogy égetik a növényzet, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívót, a rendőrséget (158) vagy a városi rendőrséget (159).