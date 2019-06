Szúnyoginvázió – kezdődik az irtás

A nyári meleggel együtt a szúnyogok is megérkeztek.

„Nem lehetett öt percnél tovább kint maradni a Duna parton, megmartak a vérszívók” – panaszkodott az egyik olvasónk, mások arra figyeltek fel, hogy olyan helyeken is sok a szúnyog, ahol eddig nem volt probléma a vérszívókkal.

Galántán korábban sosem okoztak gondot a szúnyogok, most azonban itt is sokan panaszkodnak a rovarokra. A város ennek ellenére idén sem tervez szúnyogirtást. Peter Paška polgármester a közösségi portálon azt írta, hogy korábban sem permetezték a szúnyogokat a városban és nincs meg hozzá a pénzügyi fedezet. „A kémiai irtás nincs összhangban a tervezett zöld stratégiával” – fogalmazott Paška. Ehelyett a város honlapján tájékoztatják a lakosokat arról, hogy hogyan védekezzenek a kellemetlen rovarok ellen: használjanak szúnyogirtót és szúnyoghálót, a szabadban viseljenek hosszú ujjú felsőt, hosszúnadrágot és zoknit, szárítsák ki azokat a vizes felületeket, amelyekben megtelepedhetnek a szúnyoglárvák. Pozsonyeperjesen a hétvégén rendezik meg az Eperfesztivált a futballpályán és környékén. Csiba Jarmilla polgármester azt ígéri, hogy a látogatóknak nem kell tartaniuk a szúnyogoktól, a fesztivál előtt lepermetezik a környéket. A kis-csallóközi Nagybodakon már megkezdték a kémiai irtást. Világi Tamás polgármester elmondta, hogy hétvégén permeteztek.

„A falut, a hétvégi házak környékét is lepermeteztük, de az erdőből és a töltés másik oldaláról is berepülnek a rovarok. Remélem, ez a száraz meleg kicsit visszafogja a rajokat, ha kell, megismételjük a permetezést” – nyilatkozta Világi.

A polgármestertől szerint a légi permetezés sokkal hatásosabb lenne. „Erre azonban már valószínűleg nincs pénz” – véli Világi. A Kis-Csallóközben három permetezést a Vízépítő Vállalat finanszíroz. Tavaly kevesebb volt a szúnyog, ezért nem lépték túl a keretet.

A Dunaszerdahelyi járásban már 10 faluban permetezték a szúnyogokat, a következő napokban további településeken is irtják majd a rovarokat.

„A járási közegészségügyi hivatal engedélyezi az irtást, nem elég az, hogy sok a szúnyog, ehhez szakértői véleményre is szükség van. Tudjuk, hogy nagy a gond” – nyilatkozta Bereczk Oszkár Albár polgármestere, a Csallóközi Városok és Falvak Társulásának elnöke.

Hozzátette, idén valószínűleg több permetezésre lesz szükség, a tavalyi 2-3 irtás helyett akár 4-szer, vagy 5-ször is szükség lehet a védelemre és míg tavaly 20 faluban permetezték le a rovarokat, idén akár duplaennyi községben is elengedhetetlen lehet az irtás. Tavaly a meghirdetett válsághelyzet miatt a Környezetvédelmi Minisztérium finanszírozta a szúnyogirtást a Környezetvédelmi Alap által. Bereczk elmondta, hogy idén is segítséget kapnak a tárcától. A Környezetvédelmi Alap tavaly több mint 172 ezer euró támogatást nyújtott a Warkun Kistérségnek szúnyogirtásra. „Az idei költségvetésben nincs meghatározva, mekkora keretet fordítunk erre a célra. Az ugyanis az igényektől függ” – tájékoztatta lapunkat Szabó Mónika a környezetvédelmi minisztérium munkatársa. Hozzátette, települések, megyék és ezek érdekszövetségei kérvényezhetik a támogatást.