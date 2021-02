Szerdán nyitják a párkányi alapiskolákat

Február tizedikén, szerdán nyitják ki a városban az Ady utcai két alapiskolát. Az 1 - 4 évfolyamos gyermekek szüleinek kötelező igazolniuk, hogy saját tesztjük eredménye negatív – hétnaponta pedig új teszteredményt kell felmutatni. Ha a szülő nem tudja a teszteredményét igazolni, akkor írásos becsületbeli nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nem fertőzött. Kamuzni nem érdemes, mert annak akár büntetőjogi következményei is lehetnek– tudtuk meg Eugen Szabó polgármestertől. Szabó hozzátette: azért nyitják az iskolákat csak szerdán, mert elég időt szerettek volna hagyni a szülőknek a tesztelésre és a szükséges dokumentumok beszerzésére.

Természetesen a teszt a tanároknak és az iskolák személyzetének is kötelező. Ráadásul a két párkányi iskola nagy létszámú, tehát a niytást nem lehet csak úgy lezavarni. Már csak azért sem, mert szerdán a napközik és az iskolai étkezdék is nyitnak Párkányban. Szerdán nyit a Hársfa utcai óvoda is, mert letelt az intézményre kiszabott karantén. Viszont a Szövetezeti sori óvodát most be kellett zárni, mert egy alkalmazottjuk fertőzöttnek bizonyult – mondta a polgármester. Szabó hozzátette: a járványhelyzet súlyosságára való tekintettel folyamatosan figyelik majd az iskolákat is és azonnal, operatíve intézkednek, ha szükség lesz rá.

„Azt gondolom, hogy a gyerekeknek iskolában a helyük. Viszont komolyan kell vennünk, hogy Szlovákia járbányszempontból fekete. Ugyanakkor sok szülő is van, aki napközben nem tudja kire bízni a gyermekét, mert dolgozik. Viszont a higiéniai és fertőtlenítési szabályokat, a távolságtartást stb. is szigorúan be kell tartatnunk. Az sem mindegy, hogy ilyenkor több személyre főzünk, az alapanyagokat, a konyhát megfelelően kell előkészíteni és az étkezdét is – ez sem megy csettintésre. Több szempontot mérlegeltünk, amikor a szerdai nyitásról döntöttünk – megpróbálunk egy optimális helyzetet teremteni, egy járható középutat. Természetesen nioncs kizárva, hogy ha a helyzet megköveteli, akkor szigorítunk“ – fűzte hozzá a párkányi polgármester.