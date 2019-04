Roma virtus Nagymegyeren

Már tizennegyedik alkalommal mutatkozhattak be a helyi és környékbeli roma zenészek, énekesek, táncosok. Az eltelt évek alatt, felnőtt egy teljesen új generáció, amely tovább viszi az apák művészetét. Azok, akikkel ez a hagyomány elkezdődött, most már a gyerekeik fellépésére jöttek el hétfőn.

A gyerekek számára fontos lehetőség, hogy megmutathassák tudásukat és külön öröm, hogy hivatásos, esetenként híres roma művészekkel állhatnak egy színpadon. A Csallóközi Nemzetközi Roma Nap egyedülálló a maga nemében, évek óta nagy érdeklődésnek örvend és nemcsak a régióban, hiszen minden évben újabb és újabb tehetségeket vonultat fel szinte valamennyi településről. A fellépők közt voltak műkedvelő, amatőr zenészek Légről, Felbárról, Csallóközcsütörtökről, de szívesen vállalták a fellépést a hivatásos, jól ismert roma művészek is, nemcsak Szlovákiából, de Magyarországról is. Mint az már ezen a fesztiválon megszoktuk, a színpadi ritmusok nagyon gyorsan átterjedtek a kuliszák mögé, de még a közönségre is, úgyhogy a program vége felé közeledve, mindenki táncolt és énekelt, nem nagyon lehetett különbséget tenni szereplő és néző között.

A fesztivál része volt, a Galántai Népművelési Központ szervezésében, a „Romák színes világa” című képzőművészeti kiállítás is, a művelődési központ előcsarnokában, amelyen közel száz tehetséges képzőművész színekben tobzódó festményét és rajzát értékelhette a szakmai zsűri.

A fesztivált, ezúttal is a Csallóközi Művelődési Központ szervezte a KULTMINOR program támogatásával. (sk)