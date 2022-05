Rendszeres tárlatvezetés a kastélyban

Első alkalommal nyitották meg a galántai Esterházy-kastély déli tornyát a látogatók előtt múlt szombaton. Daniela Amrichová és Slávik Andrea, a városi hivatal idegenforgalmi osztályának referensei félóránként indítottak csoportokat. „Összesen 152 látogató volt, 121 felnőtt és 31 gyerek, 15 tárlatvezetést tartottunk. Mivel szombaton volt a Galántai Futás, ezért sokan jöttek azok közül is, akik a versenyre érkeztek” – mondta el lapunknak Slávik Andrea, aki a Mátyusföld Területi Idegenforgalmi Szövetség ügyvezető igazgatója is. Az Esterházy-kastély déli tornyában az Évszázadok spirálján címmel rendeztek be állandó kiállítást. Az első emeleten olyan szobát rendeztek be, amelyben az 1850-es évektől az 1900-as évek elejéig divatos bútorokat, tárgyakat láthatnak az érdeklődők, az úgynevezett biedermeier stílust idézi a berendezés. Egyik érdekessége a sarokszekrény, amelynek állítható polcaiból arra lehet következtetni, hogy könyveket, dokumentumokat tartottak benne, a polcokat a szekrényben tárolt tárgyak nagyságához igazították. A második emeleten a helyi ásatásokkor, feltárásokkor talált építészeti elemek, tárgyak kiállítása látható, valamint a kastély átépítését ábrázoló rajzok, dokumentumok. A harmadik emeleten Pekarovič György, a Pro Renovatione nonprofit szervezet elnöke, helytörténész magángyűjteményéből származó képeslapokat tekintheti meg a közönség, amelyek a kastélyról készültek a 19. második végétől a 20. század elejéig. Az egyiket Esterházy Béla, a kastély utolsó tulajdonosainak egyike írta Richter Béla erdésznek, aki a birtokot igazgatta. Az üzenetben a gróf afelől érdeklődik, mi a helyzet az állatállománnyal, az erdővel. „Pár sorban hirt szeretnék hallani Ónyról. Hogy áll a vadállomány őzben, fáczán, nyul, fogoly és tengeri nyulban - továbbá a Vág folyó rendes állásu e? Az erdőn nem észlelhető e rovar kár, a füztelepek jól diszlenek e?” – olvasható Esterházy Béla kézírása az egyik képeslapon.

A tervek alapján hamarosan állandó jelleggel látogatható lesz a toronyban berendezett kiállítás. Legközelebb szombaton, május 14-én, a Múzeumok és Galériák Éjszakáján 18 és 21 óra között várják a látogatókat. A szervezők negyedórás ismeretterjesztő filmmel is készülnek az Esterházy családról, amelyet magyar és szlovák nyelven egyaránt megnézhetnek az érdeklődők.