Rendhagyó tavaszi nagytakarítás Komáromban

Az első állomás május 8-ától 10-ig tart majd az Erzsébet-szigeten, a Holt-Vágnál és Örsújfalun. A további városrészek beosztását és egyéb információkat az érdeklődők megtalálják az önkormányzat honlapján és más elérhetőségein.

A városvezetés arra is felhívja a polgárok figyelmét, hogy az akcióban való részvétellel meg lehet akadályozni a fekete lerakatok képződését.

Varga Tamás alpolgármester emlékeztetett, korábban egyre több visszaélést tapasztaltak: „Lomtalanításkor már a környező települések lakosai is itt szabadultak meg a hulladékuktól, de még egyes vállalkozók is zsákszám hordták a kihelyezett konténerekbe a szemetet. Ezért is felhívnám a figyelmet, hogy ez az akció a lakosságra vonatkozik, intézményekre, vállalkozásokra, kereskedelmi egységekre nem. Emellett szembesültünk azzal a komoly problémával is, hogy az alkalmazkodni képtelen polgártársaink »kincsekre« vadászva rendszeresen széttúrták a konténerek tartalmát, »szelektálták« maguknak az értékesíthető hulladékot, a többit pedig otthagyták az utca közepén. Arról nem is beszélve, hogy a lakosok nem tartották be azt a szabályt, hogy a zöld hulladékra kiállított nagyméretű konténerbe csak kerti zöld hulladékot rakhatnak. De azt sem vették figyelembe, ha megtelt a konténer, hanem egyszerűen mellé rakták a rengeteg szemetet. Ezt aztán fújta szét a szél, és a fél város egy szemétdombbá alakult, amit csaknem egy hónapig tartott összetakarítani. Egy ilyen »nagytakarítás« a városnak majdnem 100 ezer eurójába került. Szeretnénk a jövőben a lomtalanítással kapcsolatos problémákat megelőzni, és a város tisztasága, a lakosság egészsége és kényelme, valamint a költségek csökkentése érdekében bevezetni, hogy előre megadott időpontokban közvetlenül a házak elé menjen a hulladékszállító-jármű.”