Pályakezdő egészségügyi dolgozókat keresnek Érsekújvárban

„Az egészségügyi központ az utóbbi években átfogó felújításon ment keresztül és az egyes munkahelyeket a legkorszerűbb műszaki felszereléssel látták el. Az érsekújvári egészségügyi központ vezetése szakmai fejlődés lehetőségét is kínálja a leendő orvosok számára” – olvasható a kórház felhívásában. Pályakezdő orvosoknak az egészségügyi központban 1956 euró kezdő fizetést kínálnak. Megfelelő szakembereket keresnek az idősbeteg gondozóba, az ideggyógyászatra, az onkológiára és a pszichiátriára, illetve más osztályokra is. Szálláslehetőséget is nyújtanak a pályakezdőknek, továbbá lehetőség van rövidített munkaidőben dolgozni, kedvezményes étkeztetést igényelni és teljesítményüknek megfelelő jutalmat kapnak. A felsőfokú képzettségű egészségügyi nővérek kezdő fizetése havi 1304 euró, a középiskolát végzett egészségügyi asszisztenseké havi 1108,40 euró. A több műszakban dolgozók 250 euró toborzási díjat kapnak.