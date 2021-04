Nem könnyű behajtani a lakbérhátralékot

A közelmúltban átadott városi bérlakásokban élők közt is akadnak lakók, akik nem tesznek eleget az önkormányzattal szembeni kötelességeiknek, és jelentős lakbérhátralékot halmoznak fel, mások a szemétdíj, vagy az ingatlanadó befizetésével késnek.

Vágsellye | A közelmúltban átadott városi bérlakásokban élők közt is akadnak lakók, akik nem tesznek eleget az önkormányzattal szembeni kötelességeiknek, és jelentős lakbérhátralékot halmoznak fel, mások a szemétdíj, vagy az ingatlanadó befizetésével késnek.

A városnak komoly gondot okoz behajtani a várossal szembeni tartozást, ami múlt év évégére 168 782 euróra rúgott. Jana Nitrayová, a városi hivatal vezetője a képviselők kérésére összegezte a lakbérhátralékosok listáját. Említést téve arról a lakóról is, akit a bérleti szerződés felbontása után kénytelenek voltak kiköltöztetni, mivel a várossal szembeni tartozása meghaladta a 26 ezer eurót. Sajnálatos módon már a legutóbb átadott Vágkirályfai úti lakónegyedben is akadnak lakbérhátralékosok, akik összesen 5856 euróval tartoznak a városnak. Az adósok sorra kapják a felszólításokat elektronikus formában, 2020 júniusától szeptemberéig több bírósági tárgyalás zajlott, majd a koronavírus második hulláma idején újabbakra már nem kerülhetett sor. A kommunális hulladék elszállításáért járó, be nem fizetett illeték összege tavaly meghaladta a 135 ezer eurót, a 2019-es és 2020-as években a lakosság várossal szembeni tartozása meghaladta a 327 ezer eurót. Az adóvégrehajtási eljárásokat tavaly a koronavírus miatt márciustól szeptemberig szüneteltették.

Vágsellye önkormányzata idén szerződést kötött a CRIF-Slovak Credit Bureau társasággal, amely végrehajtóként segíti a várost, felülvizsgálva az adósok számláit. Kiderült, hogy az adósok egy részének nincs bankszámlája a huszonhárom megfigyelt pénzintézet egyikében sem, vagy teljesen lenullázódott a számlájuk. Eddig 68 vágsellyei adós esetében kérte az önkormányzat a pozsonyi társaság segítségét. Közben személyes csődöt jelentett be néhány adós, ezért csaknem 6 ezer eurós tartozás kapcsán le kellett állítani a végrehajtási eljárást.

Vágsellyén 2019-ben és 2020-ban az ingatlanadó és más városi illetékek be nem fizetése miatt 140 589 euró tartozást halmoztak fel a lakosok, velük szemben is végrehajtási eljárást indítottak.