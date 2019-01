Megújult a kaszárnya déli szárnyának teteje is

Ľudovít Gráfeltől, az erődrendszert kezelő Pro Castello Comaromiensi nonprofit szervezet igazgatójától megtudtuk, a most elkészült rész felújítására a kulturális minisztérium műemlékvédelmi alapja Újítsuk fel otthonunkat (Obnovme si svoj dom) programjából sikerült előteremteni a szükséges anyagiakat, 550 ezer eurót. A szaktárca e programja 2017-től kiemelten kezeli a nemzeti műemlékek védelmét és rekonstrukcióját, és a komáromi erődrendszer is szerepel a felújítások szempontjából prioritást élvező műemlékek listáján. Ľudovít Gráfel hozzátette, bízik benne, hogy tavasszal ismét sikeresen pályázik a város a még rossz állapotban lévő maradék, mintegy 100 méter hosszú tetőrész felújítása is, amelynek költségei hasonlóak, mint a most elkészült részé. A mintegy 600 méter hosszú kaszárnyaépület rendkívül rossz állapotban lévő tetőszerkezetének komplex felújítása még 2014-ben kezdődött el, az első fázisban a középső 400 méteres szakaszt hozták rendbe, mintegy kétmillió euróból, amit szintén pályázat útján teremtett elő a város.

A műemlék megóvása az egyik kiemelt feladat, de ugyancsak fontos, hogy minél szélesebb körben tudják azt propagálni, és minél többen keressék fel az erődrendszert. Ezt nemcsak a valóságban, hanem részben már virtuálisan is megtehetik az érdeklődők. A 3D vizualizációval is foglalkozó Richard Varga – aki korábban filmforgatást is szervezett az erődben – a legmodernebb háromdimenziós technológiával fényképezi az erőd egyes részeit. Egyelőre az Újvár Szent Borbála Lőporraktáráról és az öregvár egyes részeiről készültek el a képek és a vizualizáció, de fokozatosan szeretné az egész erődrendszert, sőt, Komáromi egyéb nevezetességeit is ilyen formában bemutatni. „Egyelőre lelkes segítőkkel, ingyen végezték ezt a munkát, de az adatfeldolgozás, -tárolás több ezer eurós költségeinek fedezéséhez szponzorokra, támogatókra lenne szükségük” – mondta Ľudovít Gráfel. Az eddig elkészült anyagot a www.komarno360.sk honlapon találják az érdeklődők.