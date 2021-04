Megtartanák a Csallóközi Vásárt

A koronavírus járvány miatt idén sem valósulnak meg a tavaszi-nyári kulturális programok Dunaszerdahelyen. Míg tavaly új helyzettel kellett megbírkózni a szervezőknek, idén már némi tapasztalattal kezelhették a felmerülő akadályokat. A bizonytalanság miatt továbbra is nehéz tervezni, de a külföldi példák irányt mutatnak a rendezvényszervezésben. Így volt ez a Fröccsfest esetében is. Dakó Sándor, az egyik szervező lapunknak elmondta, hogy egyelőre szinte elképzelhetetlen, hogy július elején több ezer ember bulizhatna együtt a városban, ezért nem vágtak bele a szervezésbe.

„Már ősszel egyeztetni kellett volna a fellépőkkel, de abban a járványhelyzetben senki sem gondolt arra, hogy visszatérhet az élet a régi kerékvágásba.

A nyár elejére tervezett magyarországi fesztiválok is elmaradnak, nem gondolom, hogy lenne más választásunk“ - jegyzete meg Dakó Sándor hozzátéve, hogy esetleges létszámkorlátozással sem lenne megvalósítható a rendezvény. Hasonló gondokkal szembesült Bartalos Gyula, borlovag, az eisenstadti székhelyű Európai Borlovagrend legátusa, a Szlovákiai Konzulátus alapító tagja és a kétévente megrendezett nemzetközi borverseny, a Mundus szervezője is. Korábban április végén, május elején tartották meg a népszerű rendezvényt, amit legalább féléves előkészületek előztek meg, amelyeket most az is bonyolít, hogy a szabályok értelmében a zsűri egy része külföldi. „Nem tudtuk, mi lesz, és féltem, hogy borminták sem érkeznének. A téma még nyitott, de jelenleg nem látom a lehetőséget.

Arra is szükség van, hogy az emberek visszazökkenjenek a pandémia előtti világba“ - fűzte hozzá a borlovag.

Mivel a borverseny a nemzetközi megmérettetések sorozatának része, más időpontban, például jövőre nem lehet megvalósítani.

Az őszi Csallóközi vásárról még nem mondott le az önkormányzat. Dunaszerdahelyen egy éve épp április végén jelentették be, hogy elmarad az ikonikus rendezvény negyvenedik évfolyama. Most több körülmény is befolyásolja a szervezést, de Karaffa Attila alpolgármester leszögezte, hogy még nem döntöttek a jubileumi évfolyam megtartásáról.

„Dátumunk már van, de ez nagyon sok mindentől függ.

Folyamatban van a vásártér átépítése, már kiírtuk a versenypályázatot, de ha valaki megtámadja az eredményét, akkor elhúzódhat. Járványügyi szempontból sem ismerjük a tömegrendezvények megtartásának feltételeit. Nagyon szeretnénk megszervezni a vásárt, de még nem tudjuk, milyen lehetőségeink lesznek” - nyilatkozta Karaffa Attila. Az alpolgármester szerint ha döntés születik, rövid időn belül megszervezhetik a vásárt. Dunaszerdahelyen a jövő héten tarthatnák meg a Szent György Napokat, de ahogy tavaly, úgy idén is elmarad a rendezvény. Az ilyenkor hagyományos díjátadást az augusztus 20-i ünnepségek keretében tartják meg.