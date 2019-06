Megkezdik az egyik érsekújvári híd felújítását

Ha kiderül, hogy a híd műszaki állapota még több javítást igényel, tovább is eltarthat a rekonstrukció. Felújítják a híd útburkolatát, szigetelését, vízelvezető rendszerét és a korlátot. Nyitra megyében több hidat is felújítanak, a közeljövőben Nyitrán, Léván és Szalatnyán zajlik majd rekonstrukció. Klein Ottokár Érsekújvár polgármestere alapvető, a város vezetését, illetve lakosait egyaránt foglalkoztató problémának tartja a terelőút mielőbbi megépítését. Rengeteg tárgyaláson, egyeztetésen vett részt a polgármester az utóbbi négy évben, nem csak Érsek Árpád közlekedésügyi miniszterrel, hanem a Nemzeti Autópálya-társaság vezetésével is, és a megyén is szó volt a közlekedési gondokról. Egyelőre az úgynevezett zöld hullámmal, a városi fénylámpák összehangolásával próbálják gördülékenyebbé tenni a közlekedést Érsekújvárban. Klein Ottokár elmondta, az udvardi úton lévő híd felújításakor derülhet ki igazán, hogy milyen súlyos közlekedési problémával küzd a járási székhely. Néhány évvel ezelőtt ugyanis Nyitra és Vágsellye irányából a Szent József köztemetőhöz közeli körforgalomtól a Vág menti útra terelték el a teherforgalmat a város központjából. A kamionok a most felújításra váró hídon folytatták az utat Udvard, Léva és Ipolyság felé. Érsekújvárban a lakosok korábban petícióban is sürgették a terelőút, illetve az R7-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter ezzel kapcsolatban egy korábbi érsekújvári fórumon elmondta, elsősorban a város, illetve az önkormányzat feladata, hogy sürgesse a megoldást. A közlekedésügyi minisztérium addig nem foglalkozhat a problémával, amíg a város nem tesz hatékonyabb lépéseket.