Leghamarabb jövő év júniusában nyithatják újra Zétény frekventált útszakaszát

Még legalább fél évig tarthat a felújítása annak az útszakasznak, melyet a Kassa Megyei Önkormányzat (KSK) alatt működő megyei útkezelő vállalat vizsgálatát követően november 22-én mindkét irányban lezártak a forgalom elől. Mivel a hosszan tartó munkálatok miatt a falu Domonya utcai lakosait szó szerint elzárták a településtől, a helyi önkormányzat és a kivitelező közti egyezetetésnek köszönhetően a helyiek ezentúl legalább gyalogosan átkelhetnek a hídként emlegetett szakaszon. Autóval továbbra is csak a mintegy 15 perccel tovább tartó kerülőúton lehet eljutni a kiszemelt úticélba.

A KSK útkezelő vállalata által összehívott ellenőrzését követően, amelyen részt vettek a Tőketerebesi Kerületi Közlekedési Felügyelőség, a Tőketerebesi Kerületi Hivatal Közúti Közlekedési és Földforgalmi Főosztályának, illetve a munkát kivitelező cég és a megye képviselői is, 2022. november 22-én, kedden lezárták a III/3695-ös számú út Tőketerebesi járásban található, Zétény kataszterében lévő szakaszát. A megyei hivatal lapunkhoz is eljuttatott magyarázata szerint erre a támfal rekonstrukciója kapcsán jóváhagyott projektdokumentáció hiányosságai és a betervezett munkafolyamat be nem tartása miatt volt szükség. A felújítás során a kivitelező oldalán állítólag olyan komplikációk léptek fel, amelyek veszélyt jelentenek az autósokra és a gyalogosokra. Az építkezés egyelőre stagnál, a megye azt állítja, minél előbb felszólítják a kivitelezőt, hogy a lehető legrövidebb időn belül orvosolják a problémát.

Megoldásokat keresnek

Ahogyt azt az Új Szónak Kukó Miklós, Zétény település polgármestere elmondta, az emberek általában nem örülnek a korlátozásoknak, éppen ezért nem meglepő, hogy a hídként emlegetett szakasz kétirányú lezárása miatt a falu lakosai sem voltak elragadtatva. „Végül is sikerült megegyezni a kivitelezővel és a megyével, hogy a lezárt szakaszon legalább gyalogosan átkelhessenek a lakosok. A buszközlekedési vállalatok a lezárt szakasz mindkét oldalról biztosítják a tömegközlekedés lebonyolítását, vagyis mindkét irányban szállítják az utasokat. Aki Boly irányába akar jönni, annak át kell mennie a lezárt "hídon" és a túloldalon várhat a buszra, aki pedig Rad irányába menne, annak az ellentétes oldalra kell átsétálnia, hogy felszállhasson a buszra. Sajnos nincs más megoldás, a lakosok pedig lassacskán hozzászoknak ehhez a szerencsétlen helyzethez. A lezárás nagyjából 15 perccel hosszabbítja meg az utazást, azt viszont mindenkinek meg kell érteni, hogy a felújításra tényleg nagy szükség volt. Miután a szakemberek egy teherbírási tesztet is elvégeztek, kiderült, hogy a támfal a frekventált teherforgalom miatt nem fogja bírni a terhelést. Azt, hogy mikor nyithatják meg újra a közúti forgalom előtt, senki se tudja pontosan, de úgy értesültünk, hogy leghamrabb jövő év júniusában gördülhetnek át rajta az autósok” – mondta Kukó Miklós, Zétény polgármestere.

A megyei önkormányzat tehát a velük leszerződött buszközlekedési vállalatokkal együttműködve próbál az utasok számára kielégítő megoldást találni. A KSK idén júliusban kezdte meg a kétoldali támfal felújítását Zétényben. „Az eredeti ütemterv szerint a több mint 790 ezer euró értékű munkálatoknak jövő év tavaszán kellett volna befejeződniük. Az eredeti kőtámfal helyreállítására egy komoly sérülése miatt volt szükség. Az új fal a meglévő alapjai szerint épül, 23 dilatációs egységből áll, míg az alapokat mélyen elhelyezett, úgynevezett mikro-cölöpökre építjük. A támfal tetejét egy korláttal ellátott párkány fedi majd be” – derült ki a Kassa Megyei Önkormányzat sajtóosztályának tájékoztatásából. Az útlezárás miatt az autósok csak egy kerülőúton tudnak közlekedni, mégpedig a Zétény (III/3695) - Szinyér - Rad (I/79) - Szentes (III/3708) - Boly (III/3715) - Zétény útvonaon. A szomszédos települések lakosai egy második ideiglenes kerülőutat is igénybe vehetnek a Zétény (III/3695) - Szinyér - Rad (I/79) - Szentes - Királyhelmec - Boly (III/3714) - Zétény vonalon. Az autósoknak ez egy körülbelül 15-20 kilométeres kerülőútat jelent, a szakaszon ideiglenes közlekedési táblák informálják a sofőröket.