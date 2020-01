Korszerűbb szűrőberendezések gyártását tervezik Léván, új munkahelyek létesülnek

Kezdetben mintegy 140 személynek adtak munkát a lévai cégben, 2017-ben új gyártócsarnokot nyitottak, ahol két műszakban további hatvan személyt alkalmaztak. A Camfil Kft. szűrőberendezések és porleválasztók gyártásával foglalkozik. 2017-ben új irodahelyiséget is nyitottak, ahol további tíz személyt alkalmaztak, és hetven új hellyel bővítették a cég parkolóját. Már az eredeti tervekben is szerepelt a gyártás további bővítése. A környezeti hatástanulmányban az olvasható, hogy az újabb csarnokot is a cég jelenlegi területén építik meg. Azon a 45 380 négyzetméteres parcellán, ahol 4851 négyzetméteren folyik majd az új gyártási folyamat. Utak és járdák építését, valamint egy 143 férőhelyes parkoló megnyitását is tervezi a beruházó.

További raktárhelyiségekre is szüksége lesz a beruházónak, így az építőiparban dolgozók számára is akad megrendelés. Egyre nagyobb a kereslet az üzemben gyártott filterek iránt, amelyeket az egészségügyben, a vegyiparban, valamint az energetikai és elektronikai gyártásban használnak. 2016-ban még 10,73%-os volt a munkanélküliség a lévai térségben, mára 4,63%-ra csökkent. A gényei ipari parkban jelenleg tizenegy cég működik, és elsősorban a lévai térségből alkalmaznak képzett vagy betanított munkaerőt. Az új termelési folyamatban a tervek szerint 180-240 álláskeresőnek kínálnak munkalehetőséget, ebből csaknem húszan vesznek részt a terület rendezésében és a részleg bővítésében. Az új csarnok építését várhatóan idén áprilisban kezdik meg és jövő tavasszal fejezik be. Léván évente 1,5 millió szűrőberendezést gyártanak, a termékek csaknem hatvan százalékát német megrendelőknek szállítják. Az új gyártási tervek között szerepel Aeropack és Absolute típusú filterek készítése, amelyekből évente 56 ezret gyártanának, valamint a kellemetlen szagokat, organikus és anorganikus gázokat is szűrő CamCarb filterekből évente 50 ezret szállítanak majd a hazai és külföldi megrendelőknek.

A lévai cég korszerű szűrőberende-zéseit kórházakban, repülőtereken, nagyobb konyhai kifőzdékben, valamint múzeumokban is használhatják.