Kihelyezett kiállítások Taksonyon és Tallóson

A múzeum a Szent György napjához kötődő néphagyományra alapozva nyitja meg újra a kiállításokat a nyilvánosság előtt.

„A hagyományos paraszti társadalomban Szent György napja, április 24-e jelentős nap volt, a néphagyomány ekkortól számítja a tavasz igazi kezdetét. A Galántai Honismereti Múzeum is a szabadba invitálja a látogatóka, a Taksonyi Tájházban, illetve a Tallósi cölöpös vízimalomban ingyenes programmal várjuk az érdeklődőket” – tájékozatott Dömötör Alena tárlatvezető.

Taksonyon reggel kilenctől délig várják a látogatókat a Fő út mentén álló tájházba. Az 1847-ben épített ház a falu legrégebbi épülete. A szobák berendezésével bemutatják, hogyan élt egy jómódú helyi és egy Tótkomlósról áttelepült parasztcsalád. Az udvaron népi játékokkal is szórakozhatnak a gyerekek. A Tallóstól két kilométerre lévő cölöpös vízimalom délelőtt 10-től este 6-ig tart nyitva. Tárlatvezetést is tartanak az 1893-ban épült műszaki műemlékben. A Taksonyi Tájház szombaton is ingyen látogatható. A tájházak napja alkalmából délután 1-től 5-ig várják az érdeklődőket. A gyerekeket feladványokkal, népi játékokkal és kifestőkkel is szórakoztatják és kézműves-vásárt is tartanak.

Takács Mihály a Galántai Honismereti Múzeum igazgatója lapunknak elmondta, hogy ma elsősorban iskolás csoportokra számítanak, szombaton pedig a családokat is várják a tájházba.