Kevesebb pozitív, de lanyhuló fegyelem a Dunaszerdahelyi járásban

Dunaszerdahely | Enyhén csökkent a fertőzöttek aránya Dunaszerdahelyi járás városaiban, legalábbis ezt mutatják a hétvégi szűrés eredményei. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy a korlátozások betartására is kevésbé ügyelnek a lakosok. A Karcsai úti közösségben részben marad a karantén.

A korábbi kör eredményei alapján a Dunaszerdahelyi járás volt a leginkább fertőzött régió. Január végére enyhén ugyan, de csökkent a pozitív tesztek aránya. A járási közegészségügyi hivatal szerint viszont az emberek egy része nem tartja be a korlátozásokat.

Karantén kérdés

Dunaszerdahelyen tegnap délután zárult a tesztelés. A vasárnap estig elvégzett 8 532 tesztből 176 volt pozitív. A részeredmény alapján még mindig magas a fertőzöttek aránya, ami meghaladja a 2 százalékot, de az egy héttel ezelőtti eredményhez képest 0,7 százalékkal kevesebb volt a pozitív eset. A város egyik lakótelepén január 23-án karantént rendelt el a regionális közegészségügyi hivatal, mivel a Karcsai úti közösségben sok fertőzöttet szűrtek ki. Pénteken PCR-tesztekkel újra mintát vettek az ott élőktől. Vörös Terézia a közegészségügyi hivatal járványügyi szakértője lapunkat úgy tájékoztatta, hogy kedden lejár az antigénes tesztelés eredménye nyomán kihirdetett karantén, de a további lépésekről ma tárgyalt a járási válságstáb. A legutóbbi tesztelés során 55 pozitív személyt szűrtek ki a közösségben, a dunaszerdahelyi.sk hírportál Robotka Rozáliát a Regionális Közegészségügyi Hivatal igazgatóját idézve azt írta, hogy az elvégzett tesztek 33 százaléka pozitív lett. Az ülésen arra jutottak, hogy csak a lakók egy csoportjának ér véget a vesztegzár.

„Azok a lakosok, akik az első körben pozitívak voltak, és átestek a 10 napos karanténon, szerdától elhagyhatják a közösségi központot. A többieknek február 8-ig meghosszabbítják a vesztegzárat, ők egyelőre nem mehetnek ki a központból.

Továbbra is a rendőrök ellenőrzik az előírások betartását, kapnak egy listát, és igazoltatni fogják a lakókat” - tájékoztatta lapunkat Michal Deraj a Dunaszerdahelyi Járási hivatal vezetője. A romló járványhelyzet miatt lezárták a városi hivatalt, február 8-ig csak telefonos ügyintézés működik.

Több teszt, kevesebb pozitív

Somorján közel 300-zal több mintavételt végeztek el a hétvégén, mint egy héttel korábban, de kevesebb fertőzöttet szűrtek ki. Most 5 843 tesztből 71 lett lett pozitív, a mintavételek 1,21 százalékánál mutatták ki a fertőzést. Az előző körben még 1,47 volt a pozitívan tesztelt lakosok aránya. Az önkormányzat azt is megjegyezte, hogy a most kiszűrt fertőzöttek közül 58-nak van állandó, vagy átmeneti lakhelye Somorján.

Enyhe csökkenés

A tesztelés előző körében riasztó eredmény született Nagymegyeren, az elvégzett tesztek 2,76 százaléka pozitív eredményt mutatott. Az újabb körben sikerült 0,4 százalékkal lejjebb tornázni a fertőzöttek arányát. A január 30-án és 31-én levett 4 098 mintából 97 esetben mutatták ki a fertőzöttséget. Nagymegyeren karantén miatt bezárták a Vasút utcai óvodát. Bősön is csökkent a pozitív esetek aránya, a korábbi 1,76-ról 1,54 százalékra. A városban közel százzal több tesztet végeztek el a hétvégén, mint egy héttel korábban, a 3 051 mintavételből 47 mutatott pozitív eredményt.

Lazuló fegyelem

Egyre több polgármester, és önkormányzat inti fokozott óvatosságra a lakosokat, és arra is figyelmeztetik őket, hogy tartsák be a járványügyi intézkedéseket, ha pozitívak lettek, akkor maradjanak karanténban.

„Negatívan értékeljük a járványügyi előírások betartását a járásban, sajnos az emberek egy része nem tartja be az előírásokat“ - közölte Vörös Terézia

utalva a pozitívan tesztelt személyek és kapcsolataik viselkedésére. A járási hivatal vezetője is megjegyezte, hogy nem jó a járványhelyzet, a járásban a hétvégi részeredmények szerint 1,8 százalék lehet a fertőzöttek aránya. „Vannak olyan községek és városok, ahol több a fertőzött, ilyen például Nyárasd, Ekecs, Dercsika, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Várkony. Itt általában 2 százalék feletti volt a pozitív tesztek aránya” - sorolta az érintett községeket Michal Deraj.