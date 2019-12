Kevés a rendőr a Dunaszerdahelyi járásban

„Körülbelül az állomány 26 százaléka hiányzik, hatvanhat-hetven rendőr, ami igen jelentős hiány” – tájékoztatta lapunkat Both Péter, a járási rendőrség kapitánya, hozzátéve, hogy mindenhol megérzik a munkaerőhiányt, de leginkább a legalacsonyabb beosztásokból hiányoznak a rendőrök.

„Általában a járőröző rendőrök, mivel a magasabb beosztásokat a feladatvégzés miatt folyamatosan be kell tölteni”

– folytatta Both Péter.

Az évek óta fennálló probléma elsődleges oka a fizetésekben keresendő. Mivel sokáig nem emelték a rendőrök fizetését, ezért csökkent az érdeklődés a szakma iránt, és elmaradt az utánpótlás. Dunaszerdahelyen az anyagi vonatkozás mellett a főváros közelsége is nehezíti a helyzetet.

„A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség, az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint a kerületi parancsnokság is Pozsonyban van. Az ottani szakmai lehetőségek és kihívások vonzók az ambiciózus rendőröknek”

– mondta a dunaszerdahelyi kapitány.

A Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság csak a nagyobb távolság miatt kevésbé népszerű. A létszámhiány a testület hangulatára is rányomja a bélyegét, a rendőrök sűrű beosztása miatt olykor kevés idő marad a családra, de a munka minőségére is hatással lehet az állandó készenlét. Pozsony és Nagyszombat közelsége nemcsak a munkaerővándorláson, hanem a szakmai feladatokon is meglátszik.

„Politikai rendezvényekkor a pozsonyi kollégáknak segítünk. A Nagyszombati kerületben négy első ligás futballcsapat van, a kockázatos mérkőzéseken mi is biztosítjuk a helyszínt. Emellett a válogatott nagyszombati meccsein is szükség van a rendőrökre”

– sorolta a feladatokat Both Péter.

Az, hogy a rendészeti szakiskola végzőseit kirendelhetik az egyes kapitányságokba, csak részben jelent megoldást. Both Pétertől megtudtuk, hogy a legjobb eredményű tanulók maguk választhatják ki a munkavégzés helyét, a többieket, akárcsak régen a katonaságnál, szétosztják a régiókban.

„Kilenc kassai rendőr érkezett hozzánk, közülük ketten már elmentek, és a többiek is kérvényezték az áthelyezésüket” – közölte a kapitány, aki szerint a távolság, valamint a regionális különbségek miatt nem tetszik Dunaszerdahelyen a keleti végzősöknek. A kapitány mégis reméli, hogy fokozatosan enyhül a létszámhiány a testületben, ugyanis a feladatok egyre gyarapodnak.