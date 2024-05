Kék foltosra verte, csúfolta lányát a 35 éves apa

Az esetről a JOJ TV noviny.sk hírportál számolt be. A 35 éves Daniel állítólag lelkileg és fizikailag is bántalmazta kislányát. Az édesanya szerint a lányt vulgáris szavakkal illette, és azt mondta neki, hogy gyűlöli őt, és hogy egy „disznó”. Azt is mondta neki, hogy fogyatékos, és hogy nem tartozik a családjukba.



„Kétszer olyan erősen megütötte, hogy zúzódást hagyott a lábán” - mondta a lány édesanyja, akinek szívbetegsége miatt pacemakert kell viselnie. A bántalmazás szerinte már régóta húzódik a családban.



A férfi a beszámolók szerint a kétéves kisfiuk halálát is arra használta, hogy a lányt okolja, és bántalmazza a történtek miatt. „Engem az zavar a legjobban, hogy azt mondta a lányunknak, neki kellett volna meghalnia, nem a kisebbik fiunknak” - mondta az anya.



A férfi a főtárgyaláson ártatlannak vallotta magát. „A kislánnyal szembeni durva viselkedését azonban elismerte. Lehet, hogy kapott a fejére, de nem az ott leírt intenzitással” - kifogásolta. Ha a bíróság bűnösnek találja, Daniel akár 15 év börtönbüntetésre is számíthat.