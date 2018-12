Játszótérért kapott elismerést Komárom

Komárom | A mozgáskorlátozott gyerekek részére is alkalmas játszótér kialakításáért Szlovákia korlátok nélkül díjban részesült Komárom. A játszótér novemberben készült el a Singellő városrészben, a Selye utcában, a lakótömbök tőszomszédságában és olyan elemeket is tartalmaz, amelyet testi fogyatékkal élő gyerekek is használni tudnak.

V. Krasznica Melitta