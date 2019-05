Ismét megbénult a kassai tömegközlekedés a sofőrök sztrájkja miatt

Jaroslav Polaček, Kassa város főpolgármestere a tüntetés elején elmondta, a DPMK vezetésével közösen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé nehezítse meg a nyílvánosság hétköznapjait a sztrájk. „Ennek érdekében H-betűvel jelöltük meg azokat az autóbuszokat, melyek a leállás során is elvitték az utasokat a kórházakba, a városi rendőrség munkatársai pedig a megállóknál várakozó utasokat informálták a helyzetről. „A leállás nemcsak az idősebb korosztályt, hanem az érettségiző diákokat is érintette, de ugyancsak komplikáltabbá tette azoknak az iskolásoknak a délelőttéjt is, akik a délelőtt folyamán megrendezésre került atéltikai versenyre siettek. Sajnálom, hogy pont most került sor a sztrájkra, ugyanis a verseny lebonyolítását több hónapnyi kemény munka előzte meg” – mondta a főpolgármester.

Csak úgy mint egy héttel korábban, a város vezetése most is azt állította, hogy a sztrájkot törvénytelenül rendezték meg, a DPMK igazgatósága pedig már korábban is kijelentette, hogy a sztrájkoló munkások mindegyikét felelősségre vonják. „Arról, hogy a tüntetés törvényes-e vagy sem, csak a bíróság hozhat döntést. A sztrájkbizottság legutoljára múlt hét pénteken tartott tárgyalást, és amíg az alkotmányt követjük, a városi önkormányzat állításai hamisak, ugyanis nem kell három nappal előre bejelenteni a tüntetést” – mondta hétfő reggel Iván Horváth, a DPMK sofőreinek szakszervezeti elnöke abban bízva, hogy sikerül megegyezniük a várossal, és nem lesz újabb sztrájkra szükség. „A vállalaton belül nagyon rossz a kommunikáció. A hétfői találkozón a DPMK vezérigazgatójának világosan elmondtuk, hogy hajlandóak vagyunk várni július elsejéig, ugyanis a polgármester megígérte, hogy akkor egy új mentőcsomagot léptetnek életbe. Ugyanakkor jogunkban áll informálódni is a vállalaton belül történő folyamatokról, mert a belső információk jócskán eltérnek az eddig elhangzottaktól” – tette hozzá Horváth.

Andrea Vindišová, az Integrált Szakszervezet (IOZ) elnöke szerint az lenne a legjobb, ha a polgármester papírra vinné az ígéretét, mely szerint a vállalat munkatársai megkapnák azt az összeget, amit a város a megrendelt szolgáltatások fejében oda kell adjon a vállalatnak. Polaček szerint a szakszervezeti vezetők egy nem létező nyomtatványról beszélnek. „Ha azt akarják hogy valamit aláírjak, elém kell terjeszteni a dokumentumot. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy bármiféle nyomtatvány aláírására van szükség, ugyanis polgármesterként nyílvánosan is felesküdtem az ígéreteim végrehajtására” – zárta Polaček.